Özgür Özel'den AKP'nin seçim çalışması sırasında düzenlenen saldırıya tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasında yaşanan saldırıyı lanetliyorum. Demokrasiye yönelen tüm tehditlerin, tüm saldırıların karşısında hep birlikte duracağız" açıklamasını yaptı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP’nin İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıya tepki gösterdi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasında yaşanan saldırıyı lanetliyor, yaşamını yitiren vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum.



Demokrasiye yönelen tüm tehditlerin, tüm saldırıların karşısında hep birlikte duracağız! — Özgür Özel (@eczozgurozel) February 10, 2024 Özel'in X hesabından yaptığı açıklama şöyle: "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasında yaşanan saldırıyı lanetliyorum... Demokrasiye yönelen tüm tehditlerin, tüm saldırıların karşısında hep birlikte duracağız!" CHP'den 'anayasa değişikliği' açıklaması CHP Lideri Özgür Özel'den 'teğmenler' tepkisi