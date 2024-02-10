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Özgür Özel'den AKP'nin seçim çalışması sırasında düzenlenen saldırıya tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasında yaşanan saldırıyı lanetliyorum. Demokrasiye yönelen tüm tehditlerin, tüm saldırıların karşısında hep birlikte duracağız" açıklamasını yaptı.

Güncel
  • 10.02.2024 19:42
  • Giriş: 10.02.2024 19:42
  • Güncelleme: 10.02.2024 20:07
Özgür Özel'den AKP'nin seçim çalışması sırasında düzenlenen saldırıya tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP’nin İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıya tepki gösterdi.

Özel'in X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasında yaşanan saldırıyı lanetliyorum... Demokrasiye yönelen tüm tehditlerin, tüm saldırıların karşısında hep birlikte duracağız!"

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