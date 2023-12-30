İmamoğlu'ndan 'kupa ikiye bölünsün' önerisi

İBB Bşkanı ekrem İmamoğlu Süper Kupa'nın ikiye bölünerek Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin müzesinde sergilenmesini önerdi.

Suudi Arabistan yönetiminin Mustafa Kemal Atatürk posterleri ve tişörtleri ile sahaya çıkılmasına izin vermemesi üzerine karşılaşmaya çıkmayı reddeden Fenerbahçe ve Galatasaray, bu gece yarısı Türkiye'ye dönecek.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaşananların üzücü olduğunu ve her iki kulübün de Türk milleti adına Atatürk'e sahip çıktığını belirterek, kupa hakkında dikkat çekici bir öneride bulundu.

Fenerbahçe ile Galatasaray 64 yıl önce Başbakanlık Kupası finalinde karşı karşıya gelmiş, kazanan çıkmayınca kupa ortadan ikiye bölünmüştü.

1958 yılında iki takımı Ankara'da buluşturan Başbakanlık Kupası finali Şirzat Dağcı ve Metin Oktay’ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona ererken, beraberlik sonrasında iki takımın kaptanları kupanın ortadan bölünerek iki takıma paylaştırılmasını teklif etti.

İMAMOĞLU DA AYNI TEKLİFLE GELDİ

İmamoğlu, karşılaşmanın milli birliği temsil ettiğini belirterek şunları söyledi:

“Yabancı bir ülkede, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi hatırası üzerinden yaşananlar milletimizi derinden üzmüştür. Ne var ki iki güzide kulübümüz Atatürk’e, milletimiz adına sahip çıkıp gereğini yapmıştır. Bu maç artık bir rekabeti değil, milli birliğimizi temsil eder hale gelmiştir. Bu anlamlı tavrı daimi kılmak için her iki camia ve yöneticilerine bir önerim var: Bu finalin kaybedeni yok, 2 kazananı vardır. 2023 yılı Süper Kupası’nın, ikiye bölünerek ebedi rekabet ve dostluğun ayrıca Mustafa Kemal Atatürk’e olan sonsuz bağlılığımızın simgesi olarak iki kulübün müzesinde sergilenmelidir. Bu duruş milletimizin gönlünde her daim anlamlı olacaktır.”

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takımlarını karşılamaya gidecek olan taraftarlar için metro ve otobüs seferlerinin sabaha kadar uzatıldığını açıkladı:

“Fenerbahçe ve Galatasaray Spor Kulüplerimizin futbolcularını karşılamak üzere havalimanlarına gidecek vatandaşlarımız için otobüs ve metro seferlerimizi sabaha kadar uzattık ve artırdık. Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Marşımız hepimizin kırmızı çizgisidir. Gururla”