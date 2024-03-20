İmamoğlu'ndan Kurum'a "İstanbul'u benimle konuşamaz" yanıtı

İBB Başkanı İmamoğlu, AKP'nin adayı Murat Kurum'un "İstanbul'u benimle konuşamaz, İstanbul'un sorunlarından haberi yok" sözlerine "İstanbul ilçelerini bilmeyenle ben ne konuşacağım. Gelsin konuşalım, Kanal'ı konuşalım neyine karşı konuşalım" yanıtını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Olimpik Kent İstanbul Tematik Sunumu" sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AKP'nin İBB adayı Murat Kurum'un "Rakibinizle karşı karşıya gelir misiniz" sorusuna verdiği "İstanbul'u benimle konuşamaz, İstanbul'un sorunlarından haberi yok" yanıtına ilişkin açıklama yaptı. İmamoğlu, "İstanbul ilçelerini bilmeyenle ben ne konuşacağım. Gelsin konuşalım, mesela Kanal'ı konuşalım. Neyine karşı, nasıl karşı gelsin konuşalım, buyursun" dedi.

"MİLLETİN KANAL İSTANBUL'A KARŞI OLDUĞUNU BİLİYORLAR"

İmamoğlu, Kurum’un, Kanal İstanbul projesine karşı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı duracağını söylemesine ve AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin projenin partisinin değil, bakanlığın olduğu söylemlerine ilişkin de açıklama yaptı.

İmamoğlu açıklamalarında şunları kaydetti: "Zaten Sayın Kurum’a baştan herhalde kendisine bir cümle verilmişti. O cümleyi kurdu ve başına dert aldı. Yani ‘İstanbul’un gündeminde olmayan, benim de gündemimde olmaz’. Muğlak, garip, anlamlı olmayan bir cümle. Baştan belki bunu kurmasaydı bugün bu zor duruma düşmezdi. Çünkü kendi il başkanı kendisini yalanlıyor. Zaten bakanı ve diğer yetkilileri tam gaz işe devam ediyorlar. Yani tabiri caizse adayın ne dediğini ne demediğini umursayan bir durum orada yok. İstanbullu bunu görüyor, bunun bir aldatmaca olduğunu, bunun kötü bir oyun olduğunu, kendisine verilen rolü oynamaya çalıştığını görüyor. Yani bu kadar net. Toplumu aldatıyor. Bu işi düşünsenize o işte belediyeyi söylemiştir, belediyenin projesi değildir. Efendime söyleyeyim, bu bakanlığın projesidir. Yani kelime oyunu yapıyorlar ya.

Niye çıkıp diyemiyorsunuz ki mertçe ‘Kanal İstanbul’u biz istiyoruz. Kanal İstanbul, İstanbul’u, Türkiye’yi şahlandıracak’. İki sene önceki cümlelerinizi niye kurmuyorsunuz? Milleti aldatmak için kurmuyorlar. Çünkü toplumun buna karşı olduğunu, 10 bin lira emekli maaşından 1 lira artıramayız derken bile, insanlara bütçeye yük olur derken onun yükünün beş on katı para harcanacak bir projeyi yapmaktan geri durmuyorlar. Çünkü gene hala dertleri bir avuç insanın cebi. Bu İstanbul'un sonu olacak bir projedir. Bunu biliyorlar, toplumun karşı olduğunu biliyorlar ve Sayın Kurum'a bir rol verdiler o da oynuyor işte. Ama öbür taraftan ihaleler yürüyor, öbür taraftan işine bakıyorlar. 1 Nisan'dan sonra ülkenin Kanal İstanbul ve buna benzer tehditlerden kurtulması için ve emeklinin, işçinin derdine dert edinmesi için, faizleri, enflasyonu dert edinmesi için bu seçimden farkla mağlup olması lazım bu iktidarın ki kendine gelsin. Bu hükümetin ders alması gerekiyor."

"YOKSULLUĞU KONUŞACAĞIM TABİİ Kİ"

İmamoğlu ayrıca Murat Kurum'un kendisi hakkında dile getirdiği 'ekonomik gündem üzerinden siyaset yaptığı' eleştirisine ilişkin soruyu da yanıtladı.

İmamoğlu şunları kaydetti:

"Bizim ortaya koyduğumuz tematik sunumlar, vaatler, yaptıklarımız yüzde 90'ı bunlar. Yaptığımız işleri anlatıyoruz, yapacağımız projeleri anlatıyoruz. Gelirsiz bir topluma döndük artık. Kent Lokantası ödüle dönüştü bu şehir için, ben bununla gurur duymuyorum. Benim insanımın yoksulluğu beni mutsuz eder. Onların insanları yoksullaştırarak oylarına mahkum etme anlayışı onları mutlu ediyor. Sayın Kurum herhalde toplumun yoksulluğunun farkında değil. Toplumun yoksulluğuyla ilgili konuşamaz çünkü hükümet diyor ki sus bakalım ne diyorsun sen, emeklilerle ilgili bir şey sakın konuşma. Talimatla İstanbul yönetilemez. Ben tabii ki kentin yoksulluğunu konuşacağım. Ben konuşmuyorum ki toplum konuşuyor. Pazara giryorum o giremez ki, esnafa gidiyorum gidemez ki. Emeklilerin kahvesine giriyorum, giremez ki. Düşünülmüş, taşınılmış parti topluluklarını konuşur sadece."

"DİKKATE ALINMAYACAK LAFLAR"

Kurum'un, İmamoğlu'nun İBB projelerinin engellendiği yönündeki açıklamalarına ilişkin yaptığı "İstanbul'un 7 milyar dolar kaynağı var.' diyorum. Madem biz engelledik, yaptırmadık, önüne taş koyduk; bu 7 milyar dolar kaynak nerede? Biz onlar gibi kuleler dizmiyoruz balya balya, kusura bakmasınlar" açıklamasıyla ilgili İmamoğlu şunları söyledi: "Kurum'un ne yazık ki çok küçük seviyede ekonomik bilgisinin olduğunu düşünmüyorum. Önüne ne konulursa onu okuyor. Ne İstanbul'un kaynaklarını dair bilgisi var... Ve bugün TOKİ mağdurlarını nasıl mağdur ettiyse, 1-2 milyon lira diye daireleri satıp şimdi artık o daireleri 70-80 milyon liraya varan ileriye dönük ödemelerin yapılması zorunda bıraktıysa, o 7 milyon dolar falan laflar dikkate alınmayacak laflar."

Öte yandan İmamoğlu, dün gerçekleşen Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu açılışında AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kendisini ima ederek Kurum'a destek için yaptığı "Şu anki belediye başkanı bunu da sahiplenir. Bunu sahiplenmemesi için iyi anlatmak lazım. Murat, malınıza sahip çıkmazsanız bu adamlar sahip çıkar" açıklamasına da yanıt verdi.

İmamoğlu, "Cümlenin kötülüğüne bakar mısınız, 'sahip çıkın malınıza'... Kimin malı? Ne demek istiyor biliyor musunuz, benim malım, partinin malı ona sahip çıkın. Biz de ne diyorusz, milletin malı... Bir bu kalmıştı. Herhalde bu seçimden sonra bu U yazan metrolara güvenlik şefi olarak atar Kurum'u ne diyim" diye konuştu.