İmamoğlu'ndan 'kuvvetli yağış' ve 'fırtına' açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte yaşanan fırtına ve kuvvetli yağışla ilgili açıklama yaptı. İBB ekiplerinin teyakkuzda olduğunu belirten İmamoğlu, ekiplerin 5.045 personel, 2.104 araç ve iş makinesi ile yaşanan olumsuzluklara müdahale ettiğini belirtti.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış yerine fırtına ve kuvvetli sağanağa bıraktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya üzerinden kentte yaşanan kuvvetli yağış ve fırtınayla ilgili açıklama yaptı.

İBB ekiplerinin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuzda olduğunu olduğunu belirten İmamoğlu, ekiplerin 5.045 personel, 2.104 araç ve iş makinesi ile yaşanan olumsuzluklara müdahale ettiğini bildirdi.

Yağış ve fırtınanın yarın akşama kadar sürmesi beklendiğinin altını çizen İmamoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Fırtına ve kuvvetli sağanak yağış nedeniyle teyakkuzda olan İBB ekiplerimiz 5.045 personel, 2.104 araç ve iş makinesi ile yaşanan olumsuzluklara müdahale ediyor. Yağış ve fırtınanın yarın akşama kadar sürmesi bekleniyor. Tüm ekiplerimiz sahada."