İmamoğlu'ndan operasyon tepkisi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan, Adana Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyona tepki geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yanında olduklarını bildirdi. İmamoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan, Adana Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyona tepki geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yanında olduklarını bildirdi. İmamoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimiz tarihte hiç olmadığı kadar müfettiş denetimine tabi oldular bu dönem. Yıllardır her şey didik didik edildi, hiçbir açık çıkmadı. Bugün Adana Büyükşehir Belediyemize yönelik yapılan operasyonun da zamanlaması yine manidardır ve açıkça algı yönetmeye yöneliktir. @ZeydanKaralar01 Başkanımızın yanındayız." dedi.