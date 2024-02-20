İmamoğlu'ndan seçmenlere çağrı: Bir kişiye değil, milletine sorumlu olduğunu bilen kişileri seçin

İstanbul'un, 2019'dan beri 'yüksek bir çevreci hassasiyetle' yönetildiğini savunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçmenlere 'Bir kişiye değil, milletine sorumlu olduğunu bilen insanları seçme' tavsiyesinde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şile Kömürcüoda Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi'nin açılışında konuştu.

Erzincan İliç'te yaşanan faciayı hatırlatan İmamoğlu, "İnsana ve doğaya değer vermeyen uzmanların uyarılarını dikkate almayan yönetim anlayışı ölüm getiriyor" dedi.

Kendisine Esenler'de semt pazarında İliç'in sorulduğunu ifade eden İmamoğlu, "Hiçbir şey olmamış gibi davranıp sorumluluğu üstlenmeyen, sadece seçim sürecine dair seçmeni tehdit edenler gözü yaşlı annelerimizin hakkı hukuku adına bu sandıkta milletimizden hak ettiği cevabı alacaktır diye düşünüyorum" dedi.

"İSTANBUL 2019'DAN BERİ YÜKSEK ÇEVRECİ HASSASİYETLE YÖNETİLİYOR"

Seçmenlere de çağrı yapan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Milletimiz 31 Mart'ı iple çekiyor. Biz asla onlardan olmadık. İstanbul 2019'dan bu yana çok yüksek bir çevreci hassasiyetle yönetiliyor. Bizim 5 yılda yaptığımızı geçmişte 20 yılla karşılaştırmalıları da önemli bir veri. Bizi seven her insanımızdan seçim sürecine en doğruyu, en dürüstü, ekibiyle birlikte seçmelerini tavsiye ediyorum. Milletine talimat veren değil, ekip arkadaşlarına 'buyruğumu yerine getirin' diyeni değil, ekip arkadaşıyla bir arada çalışmayı bilen kişileri seçin. Bir kişiye değil, milletine sorumlu olduğunu bilen insanları seçmenizi tavsiye ederim."