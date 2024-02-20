CHP, "Lütfü Savaş'la devam" dedi

CHP, adaylığı konusunda bir süredir tartışmalar süren Lütfü Savaş'ın Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı konusunda açıklama yaptı. CHP'den yapılan açıklamada son değerlendirmeler sonucunda Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verildiği bildirildi.

CHP, üzerinde bir süredir tartışmalar süren Lütfü Savaş'ın adaylığına devam kararı aldı.

Partinin genel merkezinden yapılan açıklamada son değerlendirmeler sonucunda Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Partimizin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı üzerine yapılan son değerlendirmeler sonucunda; il örgütümüzün, ilçe örgütlerimizin, ilçe belediye başkan adaylarımızın talep ve mutabakatları üzerine Lütfü Savaş’ın adaylığının devamına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız."

NE OLMUŞTU?

CHP Parti Meclisi’nin (PM) 10 Ocak’ta aldığı kararla mevcut Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için yeniden aday gösterilmişti. Savaş, adaylığı açıklandıktan sonra 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hataylılar tarafından protesto edilmişti. Adaylığıyla ilgili tartışmalar başlayan Savaş’ın ismi, CHP’nin önceki gün Ankara’da düzenlediği 31 Mart Yerel Seçimler Aday Tanıtım Toplantısı’nda okunmadı. Bu da Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayının değiştirilebileceği yorumlarına neden oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Şubat Pazartesi günü CHP Genel Merkezi’nde Lütfü Savaş ile görüştü. Saat 10.40’ta başlayan görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşmede CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur ve Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki de bulundu. Lütfü Savaş görüşmenin ardından açıklama yapmadan Genel Merkez’den ayrıldı.