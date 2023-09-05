İmamoğlu'ndan sergiye yönelik soruşturmaya tepki: Kepazelik, utanç verici!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin Feshane'deki resim sergisine yönelik soruşturma başlatılmasına tepki göstererek, "Utanç verici! Demokrasi adına bir kepazelik" dedi. İmamoğlu ayrıca, "Hükümetin içindeki aklı başında insanları göreve davet ediyorum. Ülkemize, milletimize bu denli kalıcı hasar vermeye hazır, tetikte bekleyen insanlara tedbir alsınlar" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İBB'nin "Ortadan Başlamak" sergisine ilişkin "halkı kin düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatmasına tepki gösterdi.

İmamoğlu, "Unkapanı Yağmursuyu Tüneli’nin Kazılmasını Tamamlayan Tünel Delme Makinesi Çıkış Töreni"nin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İBB'nin resim sergisine başlatılan soruşturmaya tepki gösteren İmamoğlu, "Her gün çok şaşırmaya devam ediyoruz. Bir yanıyla şaşırtan, bir yanıyla da şaşırtmayan bir sürecin devamı bu" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, şunları söyledi: "Öyle devasa bir suçlama ki 'halkı kin ve nefrete yönlendiren çalışmalar' diye niteleyen bir savcılığın ifade çağrısı. Bakın bir ülkede ekonomik refahı ve huzuru demokrasideki gelişmişliği ile çok paraleldir. Şu atılan adımlara bakıyorum, Feshane'de açılan bir sergi üzerinden adalet adına bir savcının yazdığı çağrıya bakıyorum, utanç verici!"

"HÜKÜMETİN AKLI BAŞINDAKİ İNSANLARI GÖREVE DAVET EDİYORUM"

İmamoğlu, şöyle devam etti: "Siz bütün dünyaya diyorsunuz ki 'Arkadaş bizde demokrasi yok, hele sanata da bir saygı yok vs. Böyle bir ortamı yaratıyorsun ki kimse bu ülkeye gelmesin. Hükümetin içindeki aklı başında insanları göreve davet ediyorum. Ülkemize, milletimize bu denli kalıcı hasar vermeye hazır, tetikte bekleyen insanlara tedbir alsınlar."

"Seçime gittikçe, zaman azaldıkça bu işler artıyor" diyen İmamoğlu, "Demokrasi adına bir kepazelik" tepkisini gösterdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nin 23 Haziran’da açılışını yaptığı Art İstanbul Feshane’deki ‘Ortadan Başlamak’ isimli sergi hedef gösterilmişti.

Serginin yandaş basın organlarının yanı sıra sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından hedef gösterilmesi üzerine LGBTİ propagandası, cinsel içerikli tabloların bulunduğunu iddia eden bir grup gerici Feshane’de açıklama yapmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'nin Artİstanbul Feshane'de açtığı ‘Ortadan Başlamak' adlı sergiye "halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan" soruşturma başlattı.

Yazıda, serginin organizasyon ve düzenlenmesinden sorumlu kişilerin açık kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilerek ivedilikle savcılığa bildirilmesi istendi.

İBB'nin sorumluları bildirmesinin ardından savcılığın bu isimlerin ifadesine başvurulacağı belirtildi.