İmamoğlu'ndan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun serbest bırakılmasına tepki

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un serbest bırakılmasına tepki gösterdi. İmamoğlu, "Bu işin peşini bırakmayacağız. Hukuki süreci, on binlerce motokurye emekçi adına sonuna kadar takip edeceğim!" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da meydana gelen kazada motorkurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un serbest bırakılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Kaza anına ait görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan İmamoğlu, Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un serbest bırakılması kararına tepki gösterdi.

"BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

İmamoğlu, "Somali Cumhurbaşkanının oğlu, motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne sebep oluyor ve serbest bırakılıyor. Göçer'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Bu işin peşini bırakmayacağız. Hukuki süreci, on binlerce motokurye emekçi adına sonuna kadar takip edeceğim" dedi.

Somali Cumhurbaşkanının oğlu, motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne sebep oluyor ve serbest bırakılıyor. Göçer'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum.

Bu işin peşini bırakmayacağız. Hukuki süreci, on binlerce motokurye emekçi adına sonuna kadar takip edeceğim! pic.twitter.com/JN3wAKuSPJ — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 7, 2023

NE OLMUŞTU?

İstanbul Avrasya Tüneli Aksaray sapağında meydana gelen kazada Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı araç, motokurye Yunus Emre Göçer'e arkadan çarpmıştı. Hastaneye kaldırılan 1’i engelli 2 çocuk babası Yunus Emre Göçer, 6 gün sonra hayatını kaybetmişti. Cumhurbaşkanının oğlu ise polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde toplanan motokuryeler, basın açıklaması yaparak otomobil sürücüsünün serbest bırakılmasına tepki göstermişti.

Ancak, Mohamud hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. Bilirkişinin yapacağı yeni değerlendirme sonucunda tutuksuz olan Mohamud hakkında yeni bir karar alınabileceği belirtiliyor.