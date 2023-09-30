İmamoğlu'ndan yağış uyarısı: Acil bir durum olmadığı takdirde dışarı çıkmayın

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki yağışla ilgili son durumu sosyal medya hesabından duyurdu. İmamoğlu, saat vererek acil ihtiyacı olmayanların dışarı çıkmamaları konusunda vatandaşları uyardı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi'nde kentte görülecek şiddet yağışa ilişkin açıklamalarda bulundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKOM’da şu açıklamaları yaptı:

“Bu paylaşımımızın önemli bir uyarı olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu uyarıları bütün hemşerilerimizin dikkate alacağına da yürekten inanıyorum. Zira ne kadar tedbirli olursak, ne kadar önden bir kısım hazırlıklarımızı netleştirir ve ona göre süreci toparlarsak Allah korusun bizi üzen haberleri asla almayacağız diye düşünüyorum.

Meteoroloji birimimiz ve Meteoroloji kurumu olmak üzere bütünüyle yaptıkları açıklamalarda görünüyor ki bu akşam saat 9-10 civarında İstanbul’da etkili bir yağış süreci başlayacak. Bu tabii bazen tahminin biraz üstüne çıkabiliyor. Biraz geç başlayabiliyor ama bu akşam kesinlikle etkili bir yağışı bütün İstanbul’un yaşayabileceği ihtimali birimlerimiz tarafından bize aktarıldı.

Bölgesel olarak 100 kiloyu aşacak bir yağış miktarına ulaşabilme ihtimalini yüksek görünüyor arkadaşlarım.

İstanbul, bir yılda alacağı yağışı 3 günde almış olacak. Bahsedilen yağış miktarı; Arnavutköy, Çatalca, Başakşehir’e bir yağış daha düştüğü takdirde, bu bölgeler bir yılda alacağı yağışı 3 günde almış olacak.

Tabii bu iklim değişikliğinin yarattığı yağış değişiklikleri hayatı derinden de etkilemekte. Bu tür afet anlarına etkili hazırlıklar yapıyoruz. Şu an itibarıyla İBB’de, 5 binin üzerinde kadro, 4 bin 927 personel sayımız var. Buna metro gibi bir kısım iştiraklerimizin ilave personel katkılarının belli noktalarda görevlendirilmesini de katarsak; bu sayının 5 bin 500’lere çıkabileceğini söyleyebilirim. Bu personelimiz bu alarm zaman dilimi içerisinde sahada olacaklar.

Toplamda araç ve iş makinası sayımız da 2 bin 43 olacak. Dolayısıyla biz tüm ekiplerimizle hazırlıklı bir biçimde süreci takip ediyor olacağız. Yönetici arkadaşlarım da bu kumanda masasında gerekli müdahaleleri yapıyor olacaklar…”