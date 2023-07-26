“İmamoğlu olmazsa İBB adayı kim olmalı?” araştırmasının sonuçları açıklandı: İlk 3’teki isimler

14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrası gözler yerel seçimlere çevrilirken bir yandan da CHP’deki ‘değişim’ tartışmaları devam ediyor. ORC Araştırma, seçmenlere İstanbul’da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun aday olmaması halinde kimi aday olarak görmek istediklerini sordu. Araştırmada, Mustafa Sarıgül yüzde 36.4, Canan Kaftancıoğlu yüzde 16.5, Özgür Demirtaş yüzde 11.7, Özgür Özel ise 7.7’lik oranında oy aldı.

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