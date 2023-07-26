“İmamoğlu olmazsa İBB adayı kim olmalı?” araştırmasının sonuçları açıklandı: İlk 3’teki isimler
14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrası gözler yerel seçimlere çevrilirken bir yandan da CHP’deki ‘değişim’ tartışmaları devam ediyor. ORC Araştırma, seçmenlere İstanbul’da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun aday olmaması halinde kimi aday olarak görmek istediklerini sordu. Araştırmada, Mustafa Sarıgül yüzde 36.4, Canan Kaftancıoğlu yüzde 16.5, Özgür Demirtaş yüzde 11.7, Özgür Özel ise 7.7’lik oranında oy aldı.
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ardından siyasi partiler, 2024’te gerçekleşecek yerel seçimler için yol haritalarını çizmeye başladı. Anket şirketleri de sahaya inerek seçmenlerin nabzını ölçmeye çalışıyor.
ORC Araştırma da yerel seçimlere ilişkin araştırmalarında İstanbul'a dair elde ettiği sonuçları paylaştı.
"Seçmenlerin Oy Verme Davranışları" adlı araştırmada katılımcılara "Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmaması halinde, size göre muhalefetin önümüzdeki yerel seçimlerde adayı kim olmalı?" sorusu yöneltildi.
19-23 Temmuz tarihleri arasında yapılan araştırmada 2 bin 600 katılımcı ile yüz yüze görüşüldü. Katılımcılara herhangi bir aday ismi telaffuz edilmedi. Soru açık uçlu soruldu.
Katılımcıların verdiği oylara göre araştırmanın sonucu şu şekilde oldu:
• Mustafa Sarıgül: % 36,4
• Canan Kaftancıoğlu: % 16,5
• Özgür Demirtaş- % 11,7
• Özgür Özel – %7,7
• Gürsel Tekin – %6,2
• Buğra Kavuncu – %4,1
• Tanju Özcan – %2,8
• M. Murat Çalık – %1,7