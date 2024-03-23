İmamoğlu: Seçimi ayak oyunlarıyla kazanmaya çalışıyorlar

Silivri'de seçmene seslenen İBB Başkanı İmamoğlu, iktidarın ayak oyunları ile seçimi kazanmaya çalıştığını söyledi. 2019 seçimlerini anımsatan İmamoğlu, "Bu zihniyet değişmedi. 2019’da ne yapıyorlarsa aynısını yapıyorlar. O zaman da kumpas yaptılar şimdi de yapıyorlar. Seçimi ayak oyunlarıyla kazanmaya çalışıyorlar" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri'de seçmene seslendi.

Yerel seçimlere syılı gün kaldığına dikkati çeken İmamoğlu, 31 Mart'ta bir kez daha seçmenin onayını alarak göreve devam etmek istediklerini söyledi.

2019 yerel seçimlerini anımsatan İmamoğlu, iktidara tepki gösterdi. İktidar partisinin ayak oyunları ile seçimi kazanmaya çalıştığını kaydeden İmamoğlu, "Bu ülkede sonuçları beğenmediği zaman seçimleri yok sayan bir anlayış var. 2019’u hatırlıyoruz değil mi? O anlayış seçimi iptal ettirdi, bizi çalmakla suçladı, sandık görevlilerini terörist ilan etti. Ne yaparlarsa yapsınlar kendilerine döndü. Mahkemeden döndü, milletten döndü milletten" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin AKP için İstanbul'da seçim kampanyası yürütmesine tepki gösteren İmamoğlu, "Bütün bakanlar burada… Hepiniz gelin önemli değil ama adayınıza yazık, bu kadar küçük düşürmeyin" dedi.

İmamoğlu, özetle şunları söyledi:

"Biz milletçe seçim sonuçlarını saygıyla karşılamayı biliriz. Birbirimize saygı gösteririz ama bu ülkede sonuçları beğenmediği zaman seçimleri yok sayan bir anlayış var. 2019’u hatırlıyoruz değil mi? O anlayış seçimi iptal ettirdi, bizi çalmakla suçladı, sandık görevlilerini terörist ilan etti. Ne yaparlarsa yapsınlar kendilerine döndü. Mahkemeden döndü, milletten döndü milletten. Millet onlara yalanlarının, iftiralarının bedelini ödetti. Hep söyledik; Kazanmak için her yol mübahtır demeyin. Millet gereken cevabi verdi. Seçimden sonra ne dediler; ‘siyaseten söyledik’ dediler. Siyaseten yalan söylenir mi?

Bu zihniyet değişmedi. 2019’da ne yapıyorlarsa aynısını yapıyorlar. O zaman da kumpas yaptılar şimdi de yapıyorlar. Seçimi ayak oyunlarıyla kazanmaya çalışıyorlar. 31 Mart onların hepsini tarihe gömme günü. Onlar ayrımcılık yapıyor, partilik yapıyor ama siz ayrımcılık yapanı, partizanı değil belediyecilik yapanı seçeceksiniz. Çünkü siz icraat nasıl yapılır gördünüz.

"ADAYINIZI BU KADAR KÜÇÜK DÜŞÜRMEYİN"

Particilik yapmadık, başka partinin demedik Silivri halkına hizmet etmekte en önde koştuk. İstanbul’da halkçı belediyeciliği size yaşatmak istedik.

Bunlar toplanmış Ankara’dan İstanbul’a gelmiş. Bütün bakanlar burada… Hepiniz gelin önemli değil ama adayınıza yazık, bu kadar küçük düşürmeyin. Ankara’dan toplanmış gelmişler iyi yapmışlar hoş gelmişler ama bunların derdi milletin değil, bir avuç insanın seçim kazanması…

Korkuyorlar, bir kişiye hesap verememekten korkuyorlar. Biz Allah’ın kulundan korkmayız. Biz Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden giden milletin evlatlarıyız.

"ONLAR BİR KİŞİYE TABİDİR, BİZ HALKÇIYIZ"

Onlar bir kişiye tabidir, biz halkçıyız. Onlar rantçı, onlar 'kanal' diyor. Biz ise 'İstanbul' diyoruz. Gündemlerinde yokmuş gibi davranıyorlar ama inanmayın çünkü onlar Kanal İstanbul’u yapmaya mecburdur. Yapamayız diyemezler bir kişiden fırça yemekten korkarlar.

Onlar İstanbul’un kaynaklarını bir avuç insana aktarmaya çalışıyorlar. Kaşıkla verdiklerini kepçeyle almaya çalışıyorlar. Söz veriyorum; milletin parasını millete vereceğiz. Bu şehri ranttan koruyacağız. Yeter ki siz bizim arkamızda durun."