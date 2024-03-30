İmamoğlu’nu Rabia işaretiyle taciz edenlere seçim otobüsünden verilen yanıt gündem oldu

Seçim çalışmalarını sürdüren İBB Başkanı İmamoğlu, seçim otobüsü ile ilçe gezilerini sürdürürken ellerindeki Murat Kurum posteri ve "Rabia işareti" ile otobüsün önünü kesen bir grup tarafından taciz edildi. Otobüsten söz konusu kişilere yapılan anons ise gündem oldu: "Ellerini 4 yaparak akaryakıtın 44'e geldiğini işaret edip isyan eden hanımefendiler haklısınız. Çok teşekkür ediyoruz."

Güncel 30.03.2024 12:03 Giriş: 30.03.2024 12:03

Güncelleme: 30.03.2024 12:20 Kaynak: Haber Merkezi

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