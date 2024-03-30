İmamoğlu’nu Rabia işaretiyle taciz edenlere seçim otobüsünden verilen yanıt gündem oldu
Seçim çalışmalarını sürdüren İBB Başkanı İmamoğlu, seçim otobüsü ile ilçe gezilerini sürdürürken ellerindeki Murat Kurum posteri ve "Rabia işareti" ile otobüsün önünü kesen bir grup tarafından taciz edildi. Otobüsten söz konusu kişilere yapılan anons ise gündem oldu: "Ellerini 4 yaparak akaryakıtın 44'e geldiğini işaret edip isyan eden hanımefendiler haklısınız. Çok teşekkür ediyoruz."
Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için yarın sandık başına gidecek. Siyasi partiler seçmene seslenmek için programlarını sürdürürken muhalefet adayları zaman zaman provokasyona maruz kalıyor.
Seçim turlarını sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da seçim otobüsü ile ilçe gezilerine devam ederken bir grup seçim otobüsü önünde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özdeşleşen "Rabia ,şareti" ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum'un posterini sallayarak İmamoğlu'nu taciz etti.
"ELLERİNİ 4 YAPARAK AKARYAKITIN 44'E GELMESİNE İSYAN EDİYORLAR"
Seçim otobüsünden verilen yanıtta geçen ifadeler ise sosyal medyada gündem oldu.
Ekonomi eleştirisi ve poster göndermesi yapılan yanıtta, şu ifadeler yer aldı: "Diğer siyasi partilerin temsilcileri de coşkuyla ellerindeki beyaz bezleri sallayarak heyecanla el sallıyorlar. Ellerini 4 yaparak akaryakıtın 44'e geldiğini işaret edip isyan eden hanımefendiler haklısınız. Çok teşekkür ediyoruz."