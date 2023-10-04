İmar planları iptal edilmeli

BirGün / EGE

Muğla’nın Menteşe ilçesinde 7 bin 751 dönümlük arazide Muğla Çimento adlı şirket tarafından yapılmak istenen çimento fabrikasına karşı zafer elde eden bölge halkı, imar planlarının da iptali için çağrı yaptı. Proje için 31 Ocak 2014 tarihinde verilen “çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararına karşı açılan davada, Muğla 2’nci İdare Mahkemesi iptal kararı verdi. Mahkemenin kararından sonra geçtiğimiz günlerde Menteşe Belediyesi fabrika inşaatını mühürledi. Bölge halkı çimento fabrikasının imar planlarının iptaline ilişkin açıklama yaptı.

Konu hakkında Deştin Çayı Özgür Akacak, MUÇEP Menteşe Meclisi, Deştin Çevre Platformu ve Bayır Çevre Komitesi ortak bir açıklama yayınladı. Açıklamada, “Çimento yıkım projesinin tamamen ortadan kaldırılabilmesi için Entegre Çimento Fabrikası amaçlı imar planlarının da iptal edilmesi gerekir” denildi.