IMF verileri: Türkiye'nin altın rezervi bu yıl 4,1 milyon ons geriledi

IMF verilerine göre, Türkiye'nin altın rezervleri temmuzda düşüş gösterirken, bu yıl 4,1 milyon ons geriledi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, Türkiye'nin altın rezervleri temmuz ayında düşüş gösterdi.

IMF'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, bir önceki ay 21,53 milyon ons olan rezervler, temmuz ayı sonunda 21,18 milyon onsa indi.

Foreks'in aktardığı habere göre, IMF kayıtlarında Türkiye'nin altın rezervi geçen yılın sonunda 25,30 milyon ons olarak görülüyor. Böylece bu yıl rezervlerde 4,12 milyon ons düşüş yaşanmış oldu.