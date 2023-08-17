Independent Türkçe’de 6 gazeteci işten çıkarıldı
Independent Türkçe'de, 6 haber merkezi çalışanı işten çıkarıldı. Gerekçe olarak da, 'çeviri ve dış haberlere ağırlık verileceği' kararı gösterildi.
Independent Türkçe'de haber merkezi çalışanlarının tamamı "çeviri ve dış haberlere ağırlık verileceği" gerekçesiyle işten çıkarıldı.
Medyaradar'da yer alan habere göre, geçen hafta bildirilen karar kapsamında haber merkezi çalışanları Ali Kemal Erdem, Cihat Arpacık, Abdülhakim Günaydın, Lale Elmacıoğlu, Mehmet Altunkılıç ve Mert Eski'nin işine son verilldi.
Karara tepki gösteren haber merkezi sorumlusu Adem Demir’in de kendi isteğiyle işten ayrıldığı öğrenildi.