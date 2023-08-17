Independent Türkçe’de 6 gazeteci işten çıkarıldı

Independent Türkçe'de, 6 haber merkezi çalışanı işten çıkarıldı. Gerekçe olarak da, 'çeviri ve dış haberlere ağırlık verileceği' kararı gösterildi.

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Fotoğraf: Independent Türkçe