İnegöl'de DEM Parti binasına baltalı saldırı

Bursa İnegöl'de DEM Parti ilçe binasına henüz kimliği tespit edilmeyen kişi veya kişiler baltayla saldırdı. Binada maddi hasar oluşurken, DEM Parti olayla ilgili suç duyurusu yapacaklarını açıkladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde DEM Parti'nin ilçe binasına baltalı saldırı düzenlendi. Saat 21.30 sıralarında gerçekleşen saldırının failleri henüz tespit edilemedi.

Gazete Duvar'ın haberine göre; DEM Parti Bursa İl Eş Başkanı Mehmet Deniz Büyük, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin açığa çıkarılması için savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

DEM Parti Bursa Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan adayı İhsan Seylan da saldırıyı kınadı. Saldırının ardından yaptığı açıklamada "Bu sadece DEM Partiye değil demokrasiye yönelik bir saldırıdır" ifadelerini kullanan Seylan şunları söyledi: "Seçim çalışmalarımızı baltalamaya çalışanlara geçit vermeyeceğiz. Biz kazanacağız. Güçlü üçüncü yol söylemimiz kazanacak. Bugün siyasette bizimle yarışanların, adil ve demokratik yollar dururken birilerinin arkasına saklanıp siyaset yapma çabaları beyhudedir. Biz Bursa'nın bütün ilçelerinde ve büyükşehirde varız. Halkın iradesine yapılan saldırı, aynı zamanda demokrasiye ve insan haklarına da yapılmıştır."