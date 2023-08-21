İnfazı bitmesine rağmen tahliye edilmeyen Kenan Küçük hakkında Adalet Bakanlığı'na soru önergesi

Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, 2016 yılı temmuz ayında Dersim’in Ovacık ilçesinde gözaltına alınarak “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklanan ve İHD'nin hasta tutuklu listesinde bulunan Kenan Küçük hakkında Meclis'e soru önergesi verdi. Önergede, "Kenan Küçük’ün CMK Madde 102/2 hükmü ile garanti altına alınmış olan adil yargılanma hakkı sağlanacak mıdır?" sorusunu sordu.

Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, Ovacık'ta gözaltına alınarak "örgüt üyeliği" iddiasıyla cezaevine konulan hasta tutuklu Kenan Küçük'ün adil yargılanması için Adalet Bakanlığı'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

7 yıldır Elazığ 1 No’lu F Tipi Cezaevi’nde bulunan siyasi tutuklu Kenan Küçük, infazı bitmesine rağmen tahliye edilmiyor. Küçük, itirafçı ve gizli tanık ifadelerine dayanılarak “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklandı.

İKİ DOSYASI BİRLEŞTİRİLDİ

2013 yılında katıldığı 1 Mayıs mitingi nedeniyle de yargılanan Küçük’ün iki dosyası birleştirildi. 10 yıl ceza verilen ve hâlâ Yargıtay’da bekleyen dosyaya göre Kenan Küçük, infazı tamamlanmasına rağmen kendinden önce onlarca örnekte yaşandığı gibi tahliye edilmiyor.

Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle Meclis'e soru önergesi verdi.

"DOSYA 'ARAFTA' BEKLETİLMEKTEDİR"

Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin tahliye kararı vermesi gerekirken sorumluluğu Yargıtay'a yüklediğini, Yargıtay'ın ise dosyayı sıraya koymayarak ilgilenmediğini ifade eden Cupolu, "Tabiri caizse dosya ‘arafta’ bekletilmektedir. Sonuç olarak tutukluluğun en uzun süresini doldurmuş olan Küçük, tahliye edilmemektedir ve hakkındaki ‘tedbir’ hali ‘infaz’ haline dönüşmüştür. Küçük'ün cezaevi koşullarında tedavi edilmesi mümkün olmayan birçok hastalığı da bulunmaktadır” dedi.

Cupolo, Meclis'e verdiği önergede “Kenan Küçük’ün CMK Madde 102/2 hükmü ile garanti altına alınmış olan adil yargılanma hakkı sağlanacak mıdır?” sorusunu sordu.