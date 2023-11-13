‘İnfazımız yanar’ diye öldürmüşler

Haber Merkezi

Zonguldak’ta 10 Kasım’da kaçak maden ocağında çalışırken ormanlık alanda cansız bedeni yanmış olarak bulunan 50 yaşındaki Afganistanlı Vezir Mohammed Nortan’ın ölümüyle ilgili detaylar kan dondurdu. Çalıştığı kaçak maden ocağında Nourtani'nin fenalaşıp hareketsiz kaldığı, daha önce başka bir suçtan ceza alan kaçak ocak sahiplerinin ise ‘Ortaya çıkarsa infazımız yanar’ düşüncesiyle hareket edip Nourtani'yi yaktıkları iddia edildi. Yakma eylemi sırasında Nourtani’nin ölü ya da sağ olduğu ise Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporla belli olacak.

Öte yandan maden ocağı sahibi Hakan Körnöş’ün eski MHP Gelik Belde Başkanı olduğu ortaya çıktı. Özgür Halkın Sesi gazetesinin haberine göre, üç çocuk babası Nourtani ile aynı ocakta çalışan Serkan Kayabaş, madenciyi yerde yatarken gördü ve hemen ocak sahipleri Enver Gideroğlu ve Hakan Körnöş’e haber verdi. Ocak ağzına otomobili ve bir arkadaşı ile birlikte gelen maden sahibi Hakan Körnöş’ün kaçak çalıştırdıkları ocağın deşifre olmaması için önce hastaneye götürmek istemediğini ancak ısrar sonucu buna razı olduğunu da söyleyen Kayabaş, Nourtani’yi bir battaniye içinde Körnöş’ün aracının bagajına koyduklarını da aktardı. Kayabaş ifadesinde, yine patronları Körnöş’ün talimatıyla Nourtani’yi yaktıklarını belirtti. Ocak sahibinin talimatıyla madenin etrafında bulunan kameraların açısını değiştirdiklerini de itiraf eden Kayabaş, Körnöş’ün sessiz kalmaları için tehdit ettiğini öne sürdü. Diğer taraftan jandarmadan elde edilen bilgiye göre Afgan madencide darp izleri ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edildi. Evrensel’in haberine göre ise Nourtani’nin çalıştığı kaçak ocağın 6 Kasım’da jandarma tarafından tespit edilerek Türkiye Taşkömürü Kurumu mühendislerince patlayıcı kullanılarak kullanılamaz hale getirildiği ortaya çıktı. Kaçak ocağın kullanıma kapatıldıktan sonra, başka bir giriş açılarak tekrar faal hale getirildiği belirlendi. Olayın ardından ocak yeniden kapatıldı.