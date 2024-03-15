İnfial yaratan kazada yeni gelişme: Bülent Cihantimur ifade verecek

Eyüpsultan'daki ölümlü kaza soruşturmasında Bülent Cihantimur "şüpheli" sıfatıyla ifade verecek. Soruşturmada kapsamında 17 yaşındaki araç sürücüsü T.C'nin babası Cihantimur'un "suçluyu kayırma" suçundan ifade vermek üzere savcılığa çağırıldığı öğrenildi. T.C., kazadan sonra annesi Eylem Tok ile birlikte yurt dışına kaçmıştı.

Eyüpsultan'da, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı kazaya neden olduğu belirlenen 17 yaşındaki sürücü T.C'nin babası Bülent Cihantimur’un "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında 17 yaşındaki sürücü T.C'nin babası Cihantimur'un "şüpheli" sıfatıyla "suçluyu kayırma" suçundan ifadesi alınmak üzere savcılığa çağrıldığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan'da seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmıştı.

Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılmış, yaralılardan Oğuz Murat Aci müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci

Yapılan incelemede, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin, olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gittikleri, 04.30 sıralarında da Mısır'a uçtukları tespit edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mısır'a kaçan T.C. ve Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmış, sonrasında da kırmızı bülten çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığı'na yazı yazılmıştı.

Yazar Eylem Tok ve oğlu, kazadan birkaç saat sonra yurt dışına kaçtı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Mısır adli makamlarıyla temasa geçildiğini, ABD'ye gittikleri tespit edilen şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakının ABD yetkili makamlarına iletildiğini açıklamıştı.

Şüphelinin babası Bülent Cihantimur'un iş yerinde çalışan kurumsal iletişim uzmanı Ayşe Ceren Saltoğlu "suçluyu kayırma" ile "delileri gizleme" suçlarından tutuklanmış, Cihantimur ve kazadan sonra yaralılardan birinin kayıp telefonunu emniyete teslim eden A.K. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.