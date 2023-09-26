İngiltere'de evden kaçan kedi, 11 yıl aradan sonra sahibine kavuştu

İngiltere'de bir kişi, kayıp ihbarında bulunduğu kedisine 11 yıl sonra kavuştu. Daisy adlı kedinin başıboş olarak yaşadığı belirtildi.

İngiltere'de 2012 yılında evden kaçan bir kedi, aradan geçen 11 yılın ardından sahibine kavuştu.

BBC'nin haberine göre, Daisy adlı kedi, 2012'de sahibi Sian Sexton ile ülkenin güneyindeki Dorset bölgesinde yer alan Caerphilly kasabasına taşındıktan kısa bir süre sonra evden kaçtı.

Kedisi eve geri dönmeyince kayıp ihbarında bulunan Sexton, 11 yılın ardından Caerphilly'deki bir veterinerden sürpriz bir telefon aldı.

Veteriner hekim, bölge sakinleri tarafından kendisine, mikroçip takılmış sahipsiz bir kedinin getirildiğini söyledi.

Böylece, Sexton, 11 yıldır kayıp olan kedisine kavuştu.

Bu süreçte kedinin, Caerphilly'de başıboş yaşadığı belirtildi.

Kedisiyle bir araya gelen Sexton, 17 yaşındaki kedisine kavuştuğu için yaşadığı mutluluğu dile getirerek, "Onun tekrar kaybolmasını istemiyorum. Bunca zaman hayatta kaldı ve şimdi son günlerinde nihayet bize geri döndü. Umarım geri kalan günlerini bizimle birlikte geçirebilir" ifadesini kullandı.