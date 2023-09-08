İngiltere'de monarşi karşıtlığı yükseliyor

İngiltere Kralı 3. Charles'ın tahta çıkışının üzerinden bir yıl geçerken ülkede monarşisinin geleceği kritik ve son derece ayrıştırıcı bir konu olmaya devam ediyor. Yapılan son ankette, monarşi hakkında "çok olumlu" görüşe sahip olanların sayısının yüzde 31'den yüzde 20'ye düştüğü kaydedildi.

İngiltere Kralı 3. Charles'ın tahta çıkışının üzerinden bir yıl geçerken ülkede monarşisinin geleceği kritik ve son derece ayrıştırıcı bir konu olmaya devam ediyor.

Toplumda bir yanda monarşinin popülaritesi devam ediyor öte yandan kaldırılmasına yönelik çağrılar hız kesmiyor.

Özellikle İngiltere'nin 70 yıllık kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünün ardından tahta oğlu 3. Charles'in geçmesinden bu yana halk, monarşinin geleceği hakkında ikiye bölünmüş durumda.

Araştırma şirketi YouGov'un geçen ay yaptığı anket, Birleşik Krallık'ta yaşayan halkın 3'te 1'inden fazlasının monarşiye dair "olumsuz" görüşe sahip olduğunu gösterdi.

Ankete göre, 2. Elizabeth'in ölümünden bu yana monarşiye olumsuz bakan Britanyalıların sayısı artarken toplumun 3'te 1'inden fazlası kraliyet ailesi hakkında ya "çok olumsuz" ya da "oldukça olumsuz" bir görüşe sahip.

Ankette, monarşi hakkında "çok olumlu" görüşe sahip olanların sayısının da yüzde 31'den yüzde 20'ye düştüğü kaydedildi.

Ayrıca anket, Birleşik Krallık'ta monarşi algısının kuşaklar arasında farklılık gösterdiğini gözler önüne serdi.

MONARŞİ YANLILARININ VE KARŞITLARININ DÜŞÜNCELERİ

"Monarşi, cumhuriyetten daha iyi bir seçenek"

AA'ya konuşan 75 yaşındaki monarşi destekçisi Graham Hamilton, cumhuriyet olsaydı devlet başkanının sol veya sağ görüşlü olması "ülkeyi bölebileceği" için monarşiye sahip olmanın daha iyi bir seçenek olduğunu ifade etti.

Hamilton, monarşinin köle ticaretini finanse ettiği için özür dilemesi yönündeki talepler hakkında, "Bence hepimiz köleliğin yanlış olduğunu biliyoruz ve kimsenin bunu herhangi bir şekilde savunabileceğini sanmıyorum ama biz ilk değildik." dedi.

75 yaşındaki Gill Lingwood Bessis ise, monarşiye desteğini, "Bu ülkede monarşimiz var ve her zaman da vardı. Eğer bu değişirse büyük hayal kırıklığına uğrar ve mutsuz olurum." sözleriyle bildirdi.

"Monarşi modası geçmiş ve günümüzle bağlantısı olmayan bir kurum"

Öte yandan, gençlerin ağırlıkta olduğu cumhuriyet destekçisi gruplardan monarşiye yönelik sert eleştiriler yöneltiliyor.

AA'ya konuşan İngiltere'de monarşi karşıtı "Republic" (Cumhuriyet) adlı grubun iletişim sorumlusu Ben Clinton, 2. Elizabeth'in ölümünden beri üye sayısının 3 kattan fazla artığını söylerken, son anketlerin de monarşiye desteğin azaldığını gösterdiğini belirtti.

Clinton, "insanların monarşiden bıktığını" belirterek, monarşinin "kamu parasını yiyen ve demokratik değerlerin tam tersini temsil eden bir kurum olduğunu" savundu.

Monarşi halkın desteğini kaybederken cumhuriyetçiliğin giderek daha fazla destekçi kazandığını kaydeden Clinton, hala gidilecek uzun bir yol olduğunu sözlerine ekledi.

Clinton, monarşiyi "modası geçmiş ve günümüzle bağlantısı olmayan bir kurum" olarak niteleyerek, köle ticaretinin finansmanı konusunda özür dilenmesi ve Kraliyet'in sahip olduğu servetin büyük bir kısmının kölelikten elde edildiği gerçeğinin kabul edilmesi gerektiğini ifade etti.

Bir diğer monarşi karşıtı "No More Royals Oxford" isimli grubun sözcüsü de, "Kral, maaşına zam alırken milyonlarca insanın geçim sıkıntısı çektiğini" vurgulayarak, insanların "haklı olarak bu sisteme kızgın olduğunu" belirtti.

Sözcü, İngiltere'nin köle ticaretindeki rolü için özür dilese dahi, "bu tür sözlerin eylem olmadan anlamsız olacağını" ifade ederek, "Kral'ın köle ticareti de dahil olmak üzere sömürgecilik kurbanlarına tazminatların ödenmesi için yağmalanarak elde edilen muazzam servetinden vazgeçmesini talep ediyoruz." dedi.