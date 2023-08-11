İngiltere'de sığınmacı gemisi lejyonella bakterisi nedeniyle boşaltıldı

İngiltere'de sığınmacıların yerleştirildiği Bibby Stockholm gemisi, suda bir tür akciğer rahatsızlığı olan lejyoner hastalığına yol açan lejyonella bakterisi bulunması nedeniyle tahliye edildi.

İngiltere'de sığınmacıların yerleştirildiği gemi, lejyonella bakterisi bulunması nedeniyle boşaltıldı.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, güneydeki Portland Limanı'na demirli barınak gemideki sularda lejyonella bakterisi bulundu. İlk etapta gemiye yerleştirilecek 50 kişiden 39'unun getirildiği gemideki sığınmacıların başka noktalara taşıma kararı alınırken, Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Robert Jenrick başkanlığında bir heyet konuyla ilgili toplantı yapma kararı aldı.

Henüz kimsede semptom görülmediği belirtilirken, yapılacak diğer testlerin temiz çıkması halinde sığınmacılar Bibby Stockholm'e tekrar taşınacak.

LEJYONER HASTALIĞI

Grip benzeri semptomlarla başlayıp devamında zatürreye doğru ilerleyen lejyoner hastalığı tedavi edilmediğinde solunum yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği gibi hastalıklara yol açıp ölüme sebebiyet verebiliyor. Genelde insan yapımı su sistemlerinde bulunan lejyonella bakterisi en fazla verimliliği düşürmemek adına daha az dezenfeksiyonun yapıldığı yapılar ile otel, yurt, hastane gibi çok fazla insan tarafından kullanılan binalarda görülüyor.

500 KİŞİNİN TAŞINMASI PLANLANIYOR

Bibby Stockholm gemisi İngiltere'nin otellerde tuttuğu yaklaşık 50 bin sığınmacıyı daha az maliyetli yerlere taşıma planı kapsamında gündeme gelmişti. Temmuz ayında limana getirilen gemiye 18 ay içinde 18-65 yaş arası 500 kişinin taşınması planlanıyor.

İlk sığınmacıların geçen hafta yerleşmeye başladığı gemi, insan hakları örgütleri ve göçmenlere destek veren sivil toplum kuruluşlarınca, toplu yaşam şartlarına uygun olmamak ve "hapishane gemisi" olmakla eleştiriliyor.

Gemide yaşanacak bir yangın ve acil durumun felakete sebep olacağı da ifade edilirken, İngiltere hükümeti daha fazla gemiye daha fazla sığınmacı taşımayı planlıyor. Hükümet ayrıca göçmenleri askeri tesislerde kullanılmayan binalar ile kurulacak büyük çadırlara taşımayı da amaçlıyor.