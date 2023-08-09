İngiltere ile Türkiye'den yasadışı göçü engellemek için anlaşma

İngiltere ile Türkiye arasında yasadışı göçü engellemek için yeni bir anlaşma imzalandı. İngiltere'nin 2022 yılında sığınmacıları durdurmak için Türkiye'ye 3 milyon sterlin ödediği ortaya çıkmıştı.

İngiltere ile Türkiye arasında yasadışı göç anlaşması imzalandı.

İngiltere'de yaklaşan seçimler öncesinde yasadışı göç konusu ada ülkesinde ciddi bir biçimde öne çıkıyor.

İngiltere ile Türkiye arasında imzalanan anlaşmaya göre İngiltere ile Türkiye arasında imzalanan anlaşmaya göre iki ülke, insan kaçakçılığına karşı ortak polis operasyonları yapılacak ve göçmen taşıyan botların satışı engellenecek.

2022 yılında da İngiltere'nin sığınmacıları durdurmak için Türkiye'ye 3 milyon sterlin ödediği ortaya çıkmıştı.

Yapılan yeni anlaşma kapsamında gümrük verilerinin daha hızlı değiş tokuş edileceği kaydedildi.

Reuters'da yer alan habere göre İngiliz hükümeti, yeni mutabakat çerçevesinde gümrük verilerinin daha hızlı paylaşılacağını duyurdu.

İçişleri Bakanı Suella Braverman, "Yakın dostumuz ve müttefikimiz olan Türkiye ile olan ortaklığımız polis kuvvetlerimizin bu uluslararası sorun üzerinde bir arada çalışmasına ve küçük bot tedarik zinciri ile mücadele etmesine olanak sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Başbakan Rishi Sunak, anket sonuçlarına göre büyük bir farkla önde olan İşçi Partisi ile aradaki farkı azaltmak için ülkeye gelen yasadışı göçmenlerin sayısını azaltma taahhüdünde bulunmuştu.