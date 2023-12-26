İngiltere'den Venezuela'ya gözdağı: Guyana'ya askeri gemi gönderdi

İngiltere, petrol bölgesi Guyana'nın 3’te 2’sinin ilhakı için referandum düzenleyen Venezuela'ya karşı eski sömürgesi Guyana'ya askeri gemi gönderdi. Yapılan açıklamada, geminin ay sonuna kadar Guyana'ya ulaşacağını kaydetti.

İngiltere, Esequibo bölgesi anlaşmazlığında Venezuela'ya karşı eski sömürgesi Guyana'ya destek vermek için Kraliyet Donanması'nın Karayipler'de bulunan "HMS Trent" gemisini bölgeye gönderdi.

İngiliz medyasına konuşan bir Savunma Bakanlığı sözcüsü, konuya ilişkin detayları paylaşarak, geminin ay sonuna kadar Guyana'ya ulaşacağını kaydetti.

Sözcü, "HMS Trent gemisi, Atlantik'teki devriye görevi kapsamında bölgedeki bazı anlaşmaların parçası olarak bu ayın sonunda bölgesel müttefik ve İngiliz Milletler Topluluğu üyesi Guyana'yı ziyaret edecek" ifadesini kullandı.

"HMS Trent" gemisi, Karayip Denizi'ndeki uyuşturucu trafiğiyle mücadele için aralık başından beri bölgede devriye faaliyetleri yürütüyor.

İngiltere'nin Amerika, Karayipler ve Denizaşırı Topraklardan Sorumlu Devlet Bakanı David Rutley, geçen hafta Guyana'yı ziyaret ederek ülkesinin desteğini dile getirmişti.

REFERANDUMDAN 'EVET' ÇIKTI

Venezuela halkı, 3 Aralık'ta düzenlenen Dayanışma Referandumu'nda yüzde 93 evet oyu vererek komşu ülke Guyana ile ihtilaflı olunan Esequibo bölgesine ilişkin hükümete "tam" destek vermişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, petrol zengini bölgeyi Venezulea'nın yeni haritasına dahil etmişti.

PETROL ZENGİNİ BÖLGE

Venezuela ile Guyana arasında yer alan Essequibo bölgesi, Yunanistan ve İç Anadolu Bölgesi kadar bir büyüklükte. Essequibo bölgesinde petrol yatakları, altın, elmas, uranyum, boksit, manganez ve her iki ülkenin de ekonomilerini etkilemekle suçladığı geniş bir biyolojik çeşitlilik ve hidrografik havzalar bulunuyor.

Ekim ayında Essequibo’da yapılan bir başka büyük keşif ise Guyana’nın rezerv miktarını Kuveyt veya Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) üzerine çıkardı ve bölgeye yönelik yeni sömürgeci hevesleri artırdı.

ESEQUİBO KRİZİ

28,2 milyon nüfuslu Venezuela ile Guyana arasındaki Esequibo bölgesi anlaşmazlığı, Guyana'nın bağımsızlığından önceki döneme dayanıyor.

Guyana'nın İngiliz sömürgesi olduğu dönemde, 1899 tarihli sınır tahkimi kararına göre Esequibo Nehri'nin batı sınırı olarak belirlenmesi ancak 1966'da Guyana'nın bağımsızlığını kazanmasının ardından bu sınırı tanımaması iki ülke arasında anlaşmazlığa neden oldu.

Halihazırda, Esequibo bölgesi ve Guyana Esequiba olarak bilinen bölge Guyana'nın ortalarında bulunan Esequibo Nehri'nin batısında ülkenin ise kuzeyinde yer alıyor.

Anlaşmazlık, Hollanda'nın Büyük Britanya'ya şu an Guyana ve Surinam'ın haklarını verdiği sömürge dönemlerine dayanıyor, ancak anlaşmada bazı sınır sınırları net değildi.

1841'de, Venezuela'nın bu topraklar için Büyük Britanya'ya ilk resmi iddiası, İngiliz sömürgecilerin egemenliklerine girmesini kınadıktan sonra ortaya çıktı.

1899 Paris Tahkimi’nde bölge Büyük Britanya'ya verildi. Venezuela kararı reddetti, Essequibo bölgesinin kendisine olduğunu iddia ediyor; çünkü 1777'de oluşturulan genel komutanlığa bağlı bir eyaletti.

Guyana ise Venezuela'nın talep ettiği bölgenin yaklaşık 160 bin kilometresini 1899 Paris Tahkim Kararı ile kendisine devredilen sınırlar olduğu iddiasında. Venezuela ve İngiltere, bir çözüm bulmak için 17 Şubat 1966'da Cenevre Anlaşması olarak bilinen anlaşmayı imzaladılar.

840 bin nüfuslu Guyana Amerika Kıtasının en küçük ülkelerinden biri. Topraklarının yaklaşık %80'i balta girmemiş yağmur ormanlarından oluşuyor.