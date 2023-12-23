İnşaat demirini satıp molozları bıraktılar

Öncü DURMUŞ

Hatay’ın Defne ilçesinde depremin ardından başlayan yıkım çalışmaları sürerken yapılan işlemler esnasında yurttaşların sorunları göz ardı ediliyor. Depremde evine ağır hasar raporu çıkarılan Ali Dokuyucu, evinin yıkım işleminin bittiğini ancak yıkım için gelen şirketin, binanın demirlerini aldıktan sonra geride kalan molozu kaldırmadığını belirtti.

9 Ekim’de yapılan yıkım işleminin ardından hiçbir yetkilinin kendileriyle ilgilenmediğini belirten Dokuyucu, “Birçok kez AFAD’ı aradım. Molozu ne zaman kaldıracaksınız dedim. 2 ayı aşkın süredir beni oyaladılar. Bu hafta geleceğiz, iki gün sonra geleceğiz şeklinde cevaplar almaya başladım. Ancak hiç bir zaman gelen giden olmadı” dedi. AFAD yetkililerinden öğrendiği bilgiye göre ‘ST Tekinler’ adlı şirketin yıkım çalışmasını gerçekleştirdiğini söyleyen Dokuyucu, “Asgari ücret ile geçinmeye çalışıyorum. Tek istediğimiz sesimizin duyulması. Bildiğimiz kadarıyla demirleri alıp satıyorlar, ancak molozları bırakıp gidiyorlar. Amaç vatandaşın bir sorununu çözmek ise gereken yapılmalı” diye konuştu.

CİMER’e şikâyet dilekçesi yazdığını da belirten Dokuyucu, “Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.