İnşaat sektörü alarm veriyor

Ülkede ciddi bir barınma krizi yaşanırken artan maliyetler konut üretimini olumsuz etkiliyor. İnşaat maliyeti son bir yılda yüzde 67,31 arttı. Daire başına alınan ruhsat sayısı son yılların en düşük seviyelerine geriledi.

Ekonomi Servisi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Aralık'a yönelik İnşaat Maliyet Endeksini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,94 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,31 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,05 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,67 yükseldi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 54,26 arttı, işçilik endeksi yüzde 111,83 arttı. Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,20 yükseldi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,42 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,46 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,58 yükseldi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 52,72 yükseldi, işçilik endeksi yüzde 111,62 arttı.

RUHSAT SAYISI GERİLİYOR

İnşaat şirketleri artan maliyetler nedeniyle yeni proje üretiminde sıkıntı yaşıyor. TÜİK verilerine göre, Türkiye’de daire bazında alınan ruhsat sayısı 2021’de 725 bin 294 adetken, 2022’de 695 bin 804’e geriledi. Söz konusu rakam TÜİK’in Kasım 2023 verilerine göre geçen yılın ilk 9 ayında 520 bin 209’da kaldı. Daire bazında alınan ruhsat sayısı 2017’de ise 1 milyon 405 bin 447 adet ile 2002’den bu yana en yüksek seviyeyi görmüştü. Ruhsat sayılarındaki azalma, sektördeki kriz konusundaki endişeleri artırıyor.