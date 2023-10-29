İnşaatın içinde tehlikeli yaşam

Beşiktaş KYK Yurdu’nda inşaat sürerken öğrenciler, tehlikeli koşullarda yaşıyor. Yönetimin, inşaatı gizlemek için paneller yerleştirdiği iddia edildi.

Deniz GÜNGÖR

İstanbul’da bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Beşiktaş Kız Öğrenci Yurdu’nda öğrenciler, ağır koşullar altında yaşıyor. İnşaatı henüz tamamlanmamış yurtta kalan öğrenciler, tehlikeli asansörler, hijyenik olmayan koşullar, niteliksiz ve yetersiz besinlerle karşı karşıya bırakılıyor. Asansörlerin sık sık katlar arası düştüğü yurtta, yurt yönetiminin ise yaşanan sorunlara ilişkin adım atmadığı iddia edildi.

Beşiktaş Kız KYK yurdunda kalan ve BirGün’e konuşan bir öğrenci, “Şans eseri yerleştiğimiz devlet yurdunda ölebiliriz bunu biliyoruz” dedi.

Yurtta kalan bir öğrenci BirGün’e verdiği demeçte, yurdun hâlâ yoğun bir inşaat halinde olduğuna dikkat çekti. Öğrenci, “İnşaatın olduğu kısımları görmeyelim diye panellerle kapatmaya çalışıyorlar. Hâlâ etrafta kepçeler dolanıyor. İnşaat sesleriyle uyanıyoruz, geceleri yangın alarmları çalıyor kimse kapatmıyor. İlk yerleşmeye gittiğimiz gün ise asansörlerin hiçbiri çalışmıyordu” dedi.

2 bin kişilik yurt kapasitesinin 3 bin kişiye çıkarıldığını aktaran öğrenci, “Tüm odaları su bastı. Koridorları su götürdü, yoğun koku oluyor. Hijyenik koşullarda yaşamıyoruz. Kat temizlikçisi yok. İlk geldiğimden bu yana çamaşırlarımı 1 kere yıkayabildim” ifadelerini kullandı.

ASANSÖRLER DÜŞÜYOR

Yurtta niteliksiz yemekler verildiğine dikkat çeken öğrenci, yurt kahvaltısında bir dilim peynir ile 4-5 adet zeytin verdiklerini belirtti. Öğrenci şunları söyledi: “Asansörler devamlı olarak bozuk. Biri çalışıyor öteki hep bozuk oluyor. Asansörlerin sıkça katlar arası 3-4 kat düştüğünü orada öğrendim. Sorunları ise yönetime söylediğimizde ‘En kısa zamanda hallolacak’ denilerek geçiştiriliyoruz. Biz öldükten sonra yurt yönetimi ailemizi arayıp kızınız asansörde öldü diyebilecekler mi?”