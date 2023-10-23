‘İnsanlık Onuru’ engelleri aşıyor

Engelsiz Filmler Festivali 11’inci kez seyirciyle buluşuyor. Festival Direktörü Yalçıner, ‘İnsanlık Onuru’ seçkisiyle öne çıkan insan hakları sorunlarına odaklanan filmlere yer verdiklerini söylüyor.

Yunis ALAÇAM

11. Engelsiz Filmler Festivali, “Bir arada film izlemek mümkün” mottosuyla sinemaseverlerin karşısında. Festival kapsamında gösterilecek filmler, Ankara’da Paribu Cineverse ANKAmall ve Goethe-Institut salonlarında 26 Ekim’e kadar seyirciyle buluşacak. Festivalin, “Kısa Film Yarışması” kapsamındaki 14 film ise eff2023.muvi.com adresi üzerinden 26 Ekim’e kadar ülkenin her yanından çevrimiçi olarak izlenebilecek.

Festival programında yer alan tüm gösterimler, sesli betimleme ve ayrıntılı altyazı ile izlenebilecek. Gösterimlerin ardından, film ekipleriyle yapılacak söyleşilerde, forumlarda ve atölyelerde işaret dili tercümesi yapılacak. “Çocuklar İçin” bölümü dışındaki tüm gösterimler ve etkinlikler İngilizce olarak da takip edilebilecek.

BirGün’e konuşan festival direktörü Kıvanç Yalçıner, festivali tasarlarken temel motivasyonlarının bir arada film izlemenin mümkün olduğunu, teknik ve mekansal bazı düzenlemeler ile görme, işitme ya da ortopedik engeli olanların da katılabildiğini göstermek olduğunu söylüyor. İlk kez 2013 yılında düzenlenen festivalin her yeni yılında erişebilirlik üzerine yenilikler getirdiklerini belirten Yalçıner, “Bu yıl programda yer alan filmler (Çocuklar İçin seçkisi hariç) uygulama üzerinden sesli betimlemeli olarak izlenebiliyor. Ayrıca festival gösterim mekanları bu yıl görme engelliler için “Danış” uygulamasıyla birlikte görme engelliler için de erişilebilir hale geliyor” diyor.

CUMHURİYET BEYAZPERDEDE

Festivalin bu yılki programında yeni film seçkileri de yer alıyor. Bunlardan bir tanesi de Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlanan “Cumhuriyet’e Doğru” seçkisi. Seçki, EYE Filmmuseum’un koleksiyonundan hazırlanıyor. Yalçıner, fikrin nasıl ortaya çıktığını şu ifadelerle anlatıyor: “EYE Filmmuseum, Hollanda’daki tek film mirası ve kültürü müzesi olan, ilk hareketli görüntülerden en yeni filmlere kadar 55 binden fazla filmin yer aldığı bir arşiv müzesi. Bu seçkiyi hazırlarken EYE Filmmuseum’un Sessiz Film Küratörü Elif Rongen Kaynakçı ile birlikte çalıştık. Kaynakçı tarafından hazırlanan, 9 arşiv filminden toplamda 42 dakikalık özel seçki, sesli betimlemeli olarak sinemaseverlerle buluşacak. Seçki, festivalin hem Ankara’da hem de Eskişehir programında yer alıyor. Ankara’daki Goethe Institut’te yapılacak gösterimi Ahmet Gürata sunumuyla gerçekleşeceğinin altını çizmekte de fayda var.”

Bu yıl İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabulünün de 75. yılı. ““Bir arada film izlemek mümkün” mottosuyla on bir yıldır Engelsiz Filmler Festivali’ni düzenlerken bildirgenin yıl dönümüne özel bir seçki hazırlamamak olmazdı” diyen Yalçıner şöyle devam ediyor: “Adını bildirgenin maddelerinde öne çıkan “insanlık onuru” teriminden alan seçkide öne çıkan insan hakları sorunlarına odaklanan filmler yer alıyor. Seçkinin gösteriminin hemen ardından Selen Doğan (İletişimci ve Engelli Hakları Savunucusu), Gökçer Tahincioğlu (Gazeteci), Bülent Tekin’in (Türkiye Sağırlar Milli Federasyon Başkanı) ve izleyicilerin katılacağı Herkes İçin İnsan Hakları forumu da düzenliyoruz.”

Bu yıl ilk kez Ulusal Uzun Film Yarışması ve Kısa Film Yarışması’nda kazanlara ödül heykelciği verilecek. Yalçıner, “Bu yıl Ankaralı heykeltıraş Hayri Şengün’den Engelsiz Filmler Festivali için bir ödül heykelciği tasarlamasını rica ettik ve kendisi de bizi kırmayarak oldukça şık bir heykelcik üretti. Bu yıldan itibaren yarışmalarda ödül kazananlar Engelsiz Filmler Festivali’ni bu heykelcikle de hatırlayacaklar” ifadelerini kaydediyor.