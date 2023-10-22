Zeki Demirkubuz'un yeni filmi "Hayat"ın prömiyeri yapıldı

Başrollerinde Miray Daner ve Burak Dakak'ın yer aldığı, yönetmen Zeki Demirkubuz'un yeni filmi "Hayat"ın prömiyeri, Filmekimi'nde yapıldı. Filmin 1 Aralık Çarşamba günü vizyona gireceği açıklandı.

Yönetmen Zeki Demirkubuz'un yeni filmi 'Hayat'ın prömiyeri Filmekimi'nde gerçekleşti.

Başrollerini Miray Daner ve Burak Dakak'ın paylaştığı filmin prömiyerinin ardından izleyicilerin sorularını yanıtlayan Demirkubuz, senaryo yazma süreçlerine dair detaylar da vererek, 'Hayat' filminin hikayesinde nelerden ilham aldığından bahsetti.

Sinemaseverler tarafından uzun zamandır merakla beklenen film, geçtiğimiz gün Atlas 1948 Sineması'nda, dün (21 Ekim Cumartesi) ise Kadıköy Sinemasında izleyiciyle buluştu.

Gösterimin ardından izleyicilerin soruları yanıtlayan Demirkubuz, uzun bir aradan sonra film çekmiş olmasının heyecanı olduğuna değinerek, "Yaşam insanı yumuşatıyor, Hayat'ın eski filmlerimdeki kadar karanlık olmadığına katılıyorum. Bence bu iyi bir şey, sürekli aynı adam olarak kendini tekrarladığında sıkılıyorsun. Döneklik olmadıktan sonra, inkar olmadıktan sonra yaşamının değişimine inanmak lazım, ona biraz karşılık vermek lazım. Benimki galiba öyle oluyor" dedi.

30 senedir sinema yapmasına rağmen hala filmleri yaptıktan sonra mahcubiyet duygusuyla izleyicilere sunduğunu aktaran yönetmen, "Aslında bu aynı zamanda beni diri tutan bir duygu. Bence insan sadece bu konularda değil, hayatı da biraz utanç veya suçluluk duygusuyla yaşamalı. Çünkü öbür türlü insan öyle bir egoya sahip ki, uçar gider buralardan. Benim bu hayata dair bulduğum numaralar da bunlar" diye konuştu.

FİLM HAKKINDA

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