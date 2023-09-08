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Zeki Demirkubuz'un yeni filminin afişi ve fragman tarihi belli oldu

Yönetmen Zeki Demirkubuz'un yeni filmi 'Hayat'ın afişi belli oldu. İlk fragman 22 Eylül akşamı yayınlanacak.

Kültür Sanat
  • 08.09.2023 16:38
  • Giriş: 08.09.2023 16:38
  • Güncelleme: 08.09.2023 16:46
Kaynak: Haber Merkezi
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Zeki Demirkubuz'un yeni filminin afişi ve fragman tarihi belli oldu

Yönetmen Zeki Demirkubuz, yeni filmi 'Hayat'ın afişini sosyal medya hesabından yayınladı. Demirkubuz, ilk fragmanın da 22 Eylül'de yayınlanacağını duyurdu.

Demirkubuz'un geçtiğimiz aylarda Müze Gazhane'de sanatseverlerle buluşan sergisiyle aynı ismi taşıyan Hayat filmi, kendisine dikte edilen hayatı reddederek evinden kaçan genç kız, onu aramaya koyulan annesi ve nişanlısının hikâyesini anlatıyor.

Kadrosunda Miray Daner, Burak Dakak, Doğu Demirkol, Melis Birkan, Umut Kurt gibi isimlerin yer aldığı film, 1 Aralık 2023 tarihinde sinemalarda gösterime girecek.

Zeki Demirkubuz böylece 7 sene sonra yeni bir film yayınlamış olacak. Demirkubuz'un son filmi 'Kor', 2016'da vizyona girmişti. 

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