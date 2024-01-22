Instagram'a yeni özellik geliyor: Takip nedenini belirtmek zorunlu olacak

Sosyal medya platformu Instagram'a gelmesi beklenen yeni özellikle, kullanıcılar artık takip isteği gönderirken takip nedenini belirtmek zorunda olacak.

Instagram, takip istekleriyle ilgili önemli bir değişiklik üzerinde çalışıyor.

NTV'nin İtalyan yazılımcı Alessandro Paluzzi'nin paylaşımlarından aktardığı haberine göre, Instagram kullanıcıları artık takip istekleri atarken, kişiyi neden takip edilmek istediklerini belirtmek zorunda kalacaklar.

Bu yeni özellik, kullanıcıların birbirlerini daha iyi tanımalarına ve takip etme sebebini anlamalarına olanak tanıyacak.

Yapılmakta olan bu tür değişiklikler, sosyal medya platformlarında kullanıcı deneyimini geliştirme ve güvenli bir ortam sağlama amacı taşıyor.