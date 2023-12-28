Interpol tarafından aranan IŞİD üyesi Kırıkkale’de yakalandı
Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından mavi bültenle aranan IŞİD'li bir şüpheli Kırıkkale’de yakalandı.
Kaynak: İHA
Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından mavi bültenle aranan IŞİD'li bir şüpheli Kırıkkale’de yakalandı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, IŞİD bünyesinde faaliyet yürüten zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Interpol tarafından mavi bültenle aranan, terör örgütü IŞİD içerisinde görev yapan Irak uyruklu A.A.T., gizlendiği evde polis ekiplerince gözaltına alındı.
Şahsın, işlemlerinin ardından haklarında bülten çıkaran ülke yetkililerine teslim edileceği öğrenildi.
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