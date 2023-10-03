Interpol'ün aradığı şüpheli Yalova'da yakalandı

Yalova'da Interpol tarafından aranan ve çeşitli suçlara karışan F.G., saklandığı evde sahte kimlik ile yakalanıp, tutuklandı.

Güncel 03.10.2023 17:33 Giriş: 03.10.2023 17:33

Güncelleme: 03.10.2023 17:37 Kaynak: DHA

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