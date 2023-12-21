Interpol'ün dolandırıcılık ve rüşvet suçundan aradığı 2 Iraklı Yalova'da yakalandı

Interpol tarafından rüşvet, yolsuzluk ve hükümete karşı dolandırıcılık suçlarından kırmızı bültenle aranan 2 Irak asıllı şahıs Yalova'da saklandıkları villada yakalandı.

Yalova’da polis İnterpol tarafından rüşvet, yolsuzluk ve hükümete karşı dolandırıcılık suçlarından kırmızı bültenle aranan 2 Irak uyruklu şahıs saklandıkları villada yakalandı.

Yalova Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü, Interpol-Europol Daire Başkanlığınca, 19 Aralık 2023 tarihli Kırmızı Bültenle Uluslararası seviyede aranan 2 Irak uyruklu kişinin Yalova’da bir villada saklandığı bilgisine ulaştı.

“Rüşvet ve Yolsuzluk” suçlarından aranan B.A. ve “Rüşvet, Yolsuzluk ve Hükümete Karşı Dolandırıcılık” suçlarından aranan M.A. polisin düzenlendiği operasyon sonucu saklandıkları villada yakalandı.

Yakalanan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından Irak’ın resmi makamlarına teslim edileceği öğrenildi.