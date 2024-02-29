iOs 18 hangi modellere gelecek? iOs 18 güncellemesi gelecek iPhone listesi

ABD'li teknoloji şirketi Apple düzenleyeceği Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) teknoloji dünyasına getireceği yenilikleri duyuracak. Apple'ın düzenleyeceği etkinlikte iOs 18'de tanıtılacakken; iOs işletim sistemini kullanan milyonlarca kullanıcı iOs 18 hangi modellere gelecek sorusunu gündeme getirdi. Peki, iOs 18 hangi modellere gelecek? İşte iOs 18 güncellemesi gelecek iPhone listesi

ABD'li teknoloji şirketi Apple düzenleyeceği Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) ile iOs 18 işletim sistemine gelecek yeni güncellemeleri duyuracak. Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda Apple akıllı telefonlarında ve tabletlerinde kullandığı iOs işletim sisteminin yeni versiyonu olan iOs 18'i tanıtacak. Tanıtımın öncesinde dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan iOs işletim sistemine iOs 18 ile birlikte birçok yeni özellik gelecek. Peki, iOs 18 hangi modellere gelecek? İşte iOs 18 güncellemesi gelecek iPhone listesi

iOs 18 hangi modellere gelecek?

iOS 18 güncellemesinin 2024 Haziran ayında kullanıcılara duyurulup duyurusundan ise yaklaşık 3 aysonra Eylül ayında uygulamaya geçmesi bekleniyo. iPhone X ve öncesinde çıkan Apple marka iPhone akıllı telefonlar iOs 18 güncellemesini alamayacağı bekleniyor. Konuya ilişkin net bir açıklama şirket tarafından henüz yapılmadı. Tarihler ve iOs 18'in özelliklerine dair Apple'dan resmi açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

iOs 18 güncellemesi gelecek iPhone listesi

Apple tarafından duyurulan iOs 18 güncellemesi gelecek iPhone modellerinin tam listesi şu şekilde: