iPhone 14 Gürcistan fiyatları

iphone 14 Gürcistan fiyatları Türkiye’de telefondan alınan KDV ve ÖTV gibi vergilerin yüksek olması sebebiyle vatandaşlara daha uygun seçenekler oluşturuyor. Peki iPhone 14 Gürcistan fiyatları ne kadar? İşte iPhone 14 2023 Gürcistan fiyatları

Türkiye’de iPhone’nin yeni modellerinin fiyatlarının 50 bin TL’leri geçmesinin ardından yurttaşlar iPhone 14 Gürcistan fiyatlarını araştırıyor. Pasaportsuz gidilebilen Gürcistan’da iPhone 14 ücretleri Türkiye’ye kıyasla oldukça ucuza satın alınabiliyor. Hükümet ise yurttaşa bu seçeneğin cazip gelmemesi için yurtdışı telefonların kayıt ücretine büyük bir zam yaparak bu bedeli 6.091,30 TL’ye çıkardı. Peki iPhone 14 Gürcistan fiyatları hala hesaplı mı?

iPhone 14 Gürcistan fiyatları

Model Gürcistan Fiyatı Türkiye Fiyatı iPhone 14 128 GB 2.499 Lari (25.989 ₺) 47.499 ₺ iPhone 14 256 GB 2.799 Lari (29.109 ₺) 51.499 ₺ iPhone 14 Plus 128 GB 2.899 Lari (30.149 ₺) 52.499 ₺ iPhone 14 Plus 256 GB 3.249 Lari (33.789 ₺) 56.499 ₺ iPhone 14 Pro 128 GB 3.199 Lari (33.269 ₺) 62.541 ₺ iPhone 14 Pro 256 GB 3.599 Lari (37.429 ₺) 66.609 ₺ iPhone 14 Pro Max 128 GB 3.599 Lari (37.429 ₺) 67.118 ₺ iPhone 14 Pro Max 256GB 3.899 Lari (40.549 ₺) 71.185 ₺ iPhone 14 Pro Max 512GB 4.699 Lari (48.869 ₺) 79.321 ₺ iPhone 14 Pro Max 1TB 5.399 Lari (56.149 ₺) 87.457 ₺

Bu fiyatlandırmalar, Ağustos 2023'e göre yapılmıştır ve para birimi olarak Lari (1 Lari=10,40 ₺) kullanılmaktadır.

Sınıır kapısında vergi iadesi

Ayrıca Gürcistan’da gerçekleştirdiğiniz alışverişi “Tax Free” tabelalı mağazalardan gerçekleştirdiğinizde mağazadan almış olduğunuz Tax Free faturası ile sınır kapılarından iPhone 14 için ödediğiniz ücretin yüzde 12’si geri alınabiliyor.