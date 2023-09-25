iPhone 15 Gürcistan fiyatları: İşte iPhone 15 Pro Max Gürcistan fiyat listesi
iphone 15 Gürcistan fiyatları Türkiye’de telefondan alınan KDV ve ÖTV gibi vergilerin yüksek olması sebebiyle vatandaşlara daha uygun seçenekler oluşturuyor. Peki iPhone 15 Gürcistan fiyatları ne kadar? İşte iPhone 15 2023 Gürcistan fiyatları ve iPhone 15 Pro Max Gürcistan fiyat listesi
Türkiye’de iPhone’nin yeni modellerinin fiyatlarının 50 bin TL’leri geçmesinin ardından yurttaşlar iPhone 15 Gürcistan fiyatlarını araştırıyor. Pasaportsuz gidilebilen Gürcistan’da iPhone 15 ücretleri Türkiye’ye kıyasla oldukça ucuza satın alınabiliyor. Hükümet ise yurttaşa bu seçeneğin cazip gelmemesi için yurtdışı telefonların kayıt ücretine büyük bir zam yaparak bu bedeli 20.000 TL’ye çıkardı. Peki iPhone 15 Gürcistan fiyatları hala hesaplı mı? İşte iPhone 15 Gürcistan fiyatları ve iPhone 15 Pro Max Gürcistan fiyat listesi
iPhone 15 Gürcistan fiyatları
|Model
|Gürcistan Fiyatı
|Türkiye Fiyatı
|iPhone 15 128 GB
|2.869 Lari (28.976 ₺)
|49.999 ₺
|iPhone 15 256 GB
|3.249 Lari (32.814 ₺)
|53.999 ₺
|iPhone 15 Plus 128 GB
|3.279 Lari (32.847 ₺)
|56.999 ₺
|
iPhone 15 Plus 256 GB
|
3.649 Lari (36.854 ₺)
|60.999 ₺
|iPhone 15 Pro 128 GB
|3.999 Lari (40.389 ₺)
|64.999 ₺
|iPhone 15 Pro 256 GB
|4.399 Lari (44.429 ₺)
|68.999 ₺
|iPhone 15 Pro Max 256 GB
|4.749 Lari (47.964 ₺)
|76.999 ₺
|iPhone 15 Pro Max 512 GB
|5.499 Lari (55.539 ₺)
|84.999 ₺
|iPhone 15 Pro Max 1 TB
|6.299 Lari (63.619 ₺)
|92.999 ₺
Bu fiyatlandırmalar, Eylül 2023'e göre yapılmıştır ve para birimi olarak Lari (1 Lari=10,10 ₺) kullanılmaktadır.
15 Pro Max Gürcistan fiyat listesi
iPhone 15 Pro Max 256 GB modeli Gürcistan'da 4.399 lari'ye satılmaktadır. Eylül 2023 itibari ile iPhone 15 Pro Max 256 GB modelinin TL karşılığı 44 bin 429 ₺'dir.
Sınır kapısında vergi iadesi
Ayrıca Gürcistan’da gerçekleştirdiğiniz alışverişi “Tax Free” tabelalı mağazalardan gerçekleştirdiğinizde mağazadan almış olduğunuz Tax Free faturası ile sınır kapılarından iPhone 15 için ödediğiniz ücretin yüzde 12’si geri alınabiliyor.
iPhone 15 özellikleri
iPhone 15 özellikleri şu şekilde:
- Ekran: 6.1 inç, 2532x1170, 60Hz, OLED
- İşlemci: Apple A16 Bionic (4nm)
- Bellek: 6 GB RAM
- Depolama: 128GB, 256GB, 512GB
- Arka kamera: 48MP (birincil) + 12MP (ultra geniş)
- Ön kamera: 12MP
- Batarya: 3877 mAh
- Yazılım: iOS 17
- Renkler: Yeşil, mavi, pembe, gece yarısı, yıldız ışığı, kırmızı
- Boyut ve ağırlık: 147.6 x 71.6 x 7.8mm, 171 gr
iPhone 15 Plus özellikleri
iPhone 15 Plus özellikleri şu şekilde:
- Ekran: 6.7 inç, 1290x2796, 60Hz, 2000 nit, OLED
- İşlemci: Apple A16 Bionic (4nm)
- Bellek: 6 GB RAM
- Depolama: 128GB, 256GB, 512GB
- Arka kamera: 48MP ana kamera (f/1.6) + 12MP ultra geniş (f/2.4)
- Ön kamera: 12MP (f/1.9)
- Batarya: 4912 mAh
- Yazılım: iOS 17
- Renkler: Yeşil, mavi, pembe, gece yarısı, yıldız ışığı, kırmızı
- Boyut ve ağırlık: 160.8 x 78.1 x 7.8mm, 203 gr