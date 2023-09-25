iPhone 15 Gürcistan fiyatları: İşte iPhone 15 Pro Max Gürcistan fiyat listesi

iphone 15 Gürcistan fiyatları Türkiye’de telefondan alınan KDV ve ÖTV gibi vergilerin yüksek olması sebebiyle vatandaşlara daha uygun seçenekler oluşturuyor. Peki iPhone 15 Gürcistan fiyatları ne kadar? İşte iPhone 15 2023 Gürcistan fiyatları ve iPhone 15 Pro Max Gürcistan fiyat listesi

Türkiye’de iPhone’nin yeni modellerinin fiyatlarının 50 bin TL’leri geçmesinin ardından yurttaşlar iPhone 15 Gürcistan fiyatlarını araştırıyor. Pasaportsuz gidilebilen Gürcistan’da iPhone 15 ücretleri Türkiye’ye kıyasla oldukça ucuza satın alınabiliyor. Hükümet ise yurttaşa bu seçeneğin cazip gelmemesi için yurtdışı telefonların kayıt ücretine büyük bir zam yaparak bu bedeli 20.000 TL’ye çıkardı. Peki iPhone 15 Gürcistan fiyatları hala hesaplı mı? İşte iPhone 15 Gürcistan fiyatları ve iPhone 15 Pro Max Gürcistan fiyat listesi

iPhone 15 Gürcistan fiyatları

Model Gürcistan Fiyatı Türkiye Fiyatı iPhone 15 128 GB 2.869 Lari (28.976 ₺) 49.999 ₺ iPhone 15 256 GB 3.249 Lari (32.814 ₺) 53.999 ₺ iPhone 15 Plus 128 GB 3.279 Lari (32.847 ₺) 56.999 ₺ iPhone 15 Plus 256 GB 3.649 Lari (36.854 ₺) 60.999 ₺ iPhone 15 Pro 128 GB 3.999 Lari (40.389 ₺) 64.999 ₺ iPhone 15 Pro 256 GB 4.399 Lari (44.429 ₺) 68.999 ₺ iPhone 15 Pro Max 256 GB 4.749 Lari (47.964 ₺) 76.999 ₺ iPhone 15 Pro Max 512 GB 5.499 Lari (55.539 ₺) 84.999 ₺ iPhone 15 Pro Max 1 TB 6.299 Lari (63.619 ₺) 92.999 ₺

Bu fiyatlandırmalar, Eylül 2023'e göre yapılmıştır ve para birimi olarak Lari (1 Lari=10,10 ₺) kullanılmaktadır.

15 Pro Max Gürcistan fiyat listesi

iPhone 15 Pro Max 256 GB modeli Gürcistan'da 4.399 lari'ye satılmaktadır. Eylül 2023 itibari ile iPhone 15 Pro Max 256 GB modelinin TL karşılığı 44 bin 429 ₺'dir.

Sınır kapısında vergi iadesi

Ayrıca Gürcistan’da gerçekleştirdiğiniz alışverişi “Tax Free” tabelalı mağazalardan gerçekleştirdiğinizde mağazadan almış olduğunuz Tax Free faturası ile sınır kapılarından iPhone 15 için ödediğiniz ücretin yüzde 12’si geri alınabiliyor.

iPhone 15 özellikleri

iPhone 15 özellikleri şu şekilde:

Ekran: 6.1 inç, 2532x1170, 60Hz, OLED

6.1 inç, 2532x1170, 60Hz, OLED İşlemci: Apple A16 Bionic (4nm)

Apple A16 Bionic (4nm) Bellek: 6 GB RAM

6 GB RAM Depolama: 128GB, 256GB, 512GB

128GB, 256GB, 512GB Arka kamera: 48MP (birincil) + 12MP (ultra geniş)

48MP (birincil) + 12MP (ultra geniş) Ön kamera: 12MP

12MP Batarya: 3877 mAh

3877 mAh Yazılım: iOS 17

iOS 17 Renkler: Yeşil, mavi, pembe, gece yarısı, yıldız ışığı, kırmızı

Yeşil, mavi, pembe, gece yarısı, yıldız ışığı, kırmızı Boyut ve ağırlık: 147.6 x 71.6 x 7.8mm, 171 gr

iPhone 15 Plus özellikleri

iPhone 15 Plus özellikleri şu şekilde: