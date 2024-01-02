2024 iPhone Gürcistan fiyatları

2024 iphone Gürcistan fiyatları Türkiye’de telefondan alınan KDV ve ÖTV gibi vergilerin yüksek olması sebebiyle vatandaşlara daha uygun seçenekler oluşturuyor. Peki 2024 iPhone Gürcistan fiyatları ne kadar? İşte iPhone 2024 Gürcistan fiyatları

2024 iPhone Gürcistan fiyatları | Türkiye’de iPhone’nin yeni modellerinin fiyatlarının 50 bin TL’leri geçmesinin ardından yurttaşlar 2024 iPhone Gürcistan fiyatlarını araştırıyor. Pasaportsuz gidilebilen Gürcistan’da iPhone 2024 ücretleri Türkiye’ye kıyasla oldukça ucuza satın alınabiliyor. Hükümet ise yurttaşa bu seçeneğin cazip gelmemesi için yurtdışı telefonların kayıt ücretine büyük bir zam yaparak bu bedeli 31 bin 692 TL’ye çıkardı. Peki 2024 iPhone Gürcistan fiyatları hala hesaplı mı?

2024 iPhone Gürcistan fiyatları

Model Gürcistan Fiyatı Türkiye Fiyatı iPhone 13 128 GB 2.049 Lari (22.539 ₺) 39.999 ₺ iPhone 13 256 GB 2.349 Lari (25.839 ₺) 44.499 ₺ iPhone 14 128 GB 2.399 Lari (26.389 ₺) 47.499 ₺ iPhone 14 256 GB 2.699 Lari (29.689 ₺) 51.999 ₺ iPhone 14 Plus 128 GB 2.749 Lari (30.239 ₺) 53.999 ₺ iPhone 14 Plus 256 GB 3.099 Lari (34.089 ₺) 58.499 ₺ iPhone 14 Pro 128 GB 3.299 Lari (36.289 ₺) 68.541 ₺ iPhone 14 Pro 256 GB 3.599 Lari (39.589 ₺) 70.609 ₺ iPhone 14 Pro Max 128 GB 3.599 Lari (39.589 ₺) 78.118 ₺ iPhone 14 Pro Max 256GB 3.899 Lari (42.889 ₺) 81.185 ₺ iPhone 14 Pro Max 512GB 4.699 Lari (51.689 ₺) 82.321 ₺ iPhone 15 128 GB 2.799 Lari (30.789 ₺) 53.999 ₺ iPhone 15 256 GB 3.099 Lari (34.089 ₺) 58.499 ₺ iPhone 15 Plus 128 GB 3.199 Lari (35.189 ₺) 61.999 ₺ iPhone 15 Plus 256 GB 3.599 Lari (39.589 ₺) 66.499 ₺ iPhone 15 Pro 128 GB 3.799 Lari (41.789 ₺) 69.999 ₺ iPhone 15 Pro 256 GB 4.199 Lari (46.849 ₺) 74.499 ₺ iPhone 15 Pro Max 256 GB 4.549 Lari (46.189 ₺) 82.999 ₺ iPhone 15 Pro Max 512 GB 5.249 Lari (57.739 ₺) 91.499 ₺ iPhone 15 Pro Max 1 TB 5.999 Lari (65.989 ₺) 99.999 ₺

Bu fiyatlandırmalar, Ocak 2024'e göre yapılmıştır ve para birimi olarak Lari (1 Lari= 11 ₺) kullanılmaktadır.

Sınır kapısında vergi iadesi

Ayrıca Gürcistan’da gerçekleştirdiğiniz alışverişi “Tax Free” tabelalı mağazalardan gerçekleştirdiğinizde mağazadan almış olduğunuz Tax Free faturası ile sınır kapılarından iPhone 15 Pro Max için ödediğiniz ücretin yüzde 12’si geri alınabiliyor. Örneğin iPhone 15 Pro Max 256 GB için bu ücret 4.199 Lari’den 3.696 Lari’ye (40.665 ₺) düşüyor.