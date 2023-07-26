iPhone 14 Pro Max Gürcistan fiyatları

iphone 14 Pro Max Gürcistan fiyatları Türkiye’de telefondan alınan KDV ve ÖTV gibi vergilerin yüksek olması sebebiyle vatandaşlara daha uygun seçenekler oluşturuyor. Peki iPhone 14 Pro Max Gürcistan fiyatları ne kadar? İşte iPhone 14 Pro Max 2023 Gürcistan fiyatları

iPhone 14 Pro Max Gürcistan fiyatları | Türkiye’de iPhone’nin yeni modellerinin fiyatlarının 50 bin TL’leri geçmesinin ardından yurttaşlar iPhone 14 Pro Max Gürcistan fiyatlarını araştırıyor. Pasaportsuz gidilebilen Gürcistan’da iPhone 14 Pro Max ücretleri Türkiye’ye kıyasla oldukça ucuza satın alınabiliyor. Hükümet ise yurttaşa bu seçeneğin cazip gelmemesi için yurtdışı telefonların kayıt ücretine büyük bir zam yaparak bu bedeli 20.000,00 TL’ye çıkardı. Peki iPhone 14 Pro Max Gürcistan fiyatları hala hesaplı mı?

iPhone 14 Pro Max Gürcistan fiyatları

Model Gürcistan Fiyatı Türkiye Fiyatı iPhone 14 128 GB 2.549 Lari (25.490 ₺) 47.499 ₺ iPhone 14 256 GB 2.899 Lari (28.999 ₺) 51.499 ₺ iPhone 14 Plus 128 GB 2.949 Lari (29.949 ₺) 52.499 ₺ iPhone 14 Plus 256 GB 3.319 Lari (33.190 ₺) 56.499 ₺ iPhone 14 Pro 128 GB 3.499 Lari (34.990 ₺) 61.499 ₺ iPhone 14 Pro 256 GB 3.899 Lari (38.990 ₺) 65.499 ₺ iPhone 14 Pro Max 128 GB 3.899 Lari (38.990 ₺) 65.999 ₺ iPhone 14 Pro Max 256GB 4.269 Lari (42.690 ₺) 69.999 ₺ iPhone 14 Pro Max 512GB 4.999 Lari (49.999 ₺) 77.999 ₺ iPhone 14 Pro Max 1TB 5.699 Lari (56.990 ₺) 85.999 ₺

Bu fiyatlandırmalar, Temmuz 2023'e göre yapılmıştır ve para birimi olarak Lari (1 Lari=10 ₺) kullanılmaktadır.

Sınır kapısında vergi iadesi

Ayrıca Gürcistan’da gerçekleştirdiğiniz alışverişi “Tax Free” tabelalı mağazalardan gerçekleştirdiğinizde mağazadan almış olduğunuz Tax Free faturası ile sınır kapılarından iPhone 14 Pro Max için ödediğiniz ücretin yüzde 12’si geri alınabiliyor. Örneğin iPhone 14 Pro Max 128 GB için bu ücret 3.899 Lari’den 3.574 Lari’ye (35.740 ₺) düşüyor.