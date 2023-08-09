iPhone 12 Gürcistan fiyatları

iphone 12 Gürcistan fiyatları Türkiye’de telefondan alınan KDV ve ÖTV gibi vergilerin yüksek olması sebebiyle vatandaşlara daha uygun seçenekler oluşturuyor. Peki iPhone 12 Gürcistan fiyatları ne kadar? İşte iPhone 12 2023 Gürcistan fiyatları

Türkiye’de iPhone’nin yeni modellerinin fiyatlarının 50 bin TL’leri geçmesinin ardından yurttaşlar iPhone 12 Gürcistan fiyatlarını araştırıyor. Pasaportsuz gidilebilen Gürcistan’da iPhone 12 ücretleri Türkiye’ye kıyasla oldukça ucuza satın alınabiliyor. Hükümet ise yurttaşa bu seçeneğin cazip gelmemesi için yurtdışı telefonların kayıt ücretine büyük bir zam yaparak bu bedeli 6.091,30 TL’ye çıkardı. Peki iPhone 12 Gürcistan fiyatları hala hesaplı mı?

iPhone 12 Gürcistan fiyatları

Model Gürcistan Fiyatı Türkiye Fiyatı iPhone 12 128 GB 2.049 Lari (21.309 ₺) 38.643 ₺

Bu fiyatlandırmalar, Ağustos 2023'e göre yapılmıştır ve para birimi olarak Lari (1 Lari=10,40 ₺) kullanılmaktadır. Gürcistan'da ve Türkiye'de Apple yetkili satış mağazalarında sadece iPhone 12 128 GB modeli satılmaktadır. iPhone 12 Plus, Pro ve Pro Max modellerinin satıışı apple tarafından 2022 yılında tezgahtan kaldrılmıştır.

Sınır kapısında vergi iadesi

Ayrıca Gürcistan’da gerçekleştirdiğiniz alışverişi “Tax Free” tabelalı mağazalardan gerçekleştirdiğinizde mağazadan almış olduğunuz Tax Free faturası ile sınır kapılarından iPhone 14 Pro Max için ödediğiniz ücretin yüzde 12’si geri alınabiliyor. Örneğin iPhone 14 Pro Max 512 GB için bu ücret 5.799 Lari’den 5.100 Lari’ye (37.230 ₺) düşüyor.