iPhone 13 Gürcistan fiyatları

iphone 13 Gürcistan fiyatları Türkiye’de telefondan alınan KDV ve ÖTV gibi vergilerin yüksek olması sebebiyle vatandaşlara daha uygun seçenekler oluşturuyor. Peki iPhone 13 Gürcistan fiyatları ne kadar? İşte iPhone 13 2023 Gürcistan fiyatları

Türkiye’de iPhone’nin yeni modellerinin fiyatlarının 50 bin TL’leri geçmesinin ardından yurttaşlar iPhone 13 Gürcistan fiyatlarını araştırıyor. Pasaportsuz gidilebilen Gürcistan’da iPhone 13 ücretleri Türkiye’ye kıyasla oldukça ucuza satın alınabiliyor. Hükümet ise yurttaşa bu seçeneğin cazip gelmemesi için yurtdışı telefonların kayıt ücretine büyük bir zam yaparak bu bedeli 6.091,30 TL’ye çıkardı. Peki iPhone 13 Gürcistan fiyatları hala hesaplı mı?

iPhone 13 Gürcistan fiyatları

Model Gürcistan Fiyatı Türkiye Fiyatı iPhone 13 mini 128 GB 1.999 Lari (20.789 ₺) 36.609 ₺ iPhone 13 128 GB 2.299 Lari (23.909 ₺) 40.677 ₺ iPhone 13 256 GB 2.649 Lari (27.549 ₺) 44.745 ₺

Bu fiyatlandırmalar, Ağustos 2023'e göre yapılmıştır ve para birimi olarak Lari (1 Lari=10,40 ₺) kullanılmaktadır.

Sınıır kapısında vergi iadesi

Ayrıca Gürcistan’da gerçekleştirdiğiniz alışverişi “Tax Free” tabelalı mağazalardan gerçekleştirdiğinizde mağazadan almış olduğunuz Tax Free faturası ile sınır kapılarından iPhone 14 Pro Max için ödediğiniz ücretin yüzde 12’si geri alınabiliyor. Örneğin iPhone 14 Pro Max 512 GB için bu ücret 5.799 Lari’den 5.100 Lari’ye (37.230 ₺) düşüyor.