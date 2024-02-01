Irak Hizbullah’ı saldırıları kesti

Dış Haberler

Ürdün’de 3 askerin ölümüyle sonuçlanan ABD üssüne saldırıyı üstlenen İran destekli Şii milis gücü Kataib Hizbullah, ABD güçlerine karşı askeri operasyonları askıya aldığını duyurdu. "Gazze'deki halkımızı başka yollarla savunmaya devam edeceğiz" diyen Kataib Hizbullah Genel Sekreteri Ebu Hüseyin el Hamidavi, kararın amacının “Irak hükümetinin utanmasını önlemek” olduğunu kaydetti. Örgütün, “kendi iradesiyle ve kararlar aldığına” dikkat çeken el Hamidavi, “Özellikle İran’daki kardeşlerimiz, bizim nasıl çalıştığımızı bilmiyorlar ve Irak ve Suriye'de ABD güçlerine yönelik eylemlere karşı çıkıyorlardı” dedi. Irak Başbakanı Muhammed Şiya es Sudani’nin Danışmanı Farhad Aladin de, kararın “başbakanın Irak içinde ve dışında gösterdiği yoğun diplomatik çabanın ardından” geldiğini söyledi.

BIDEN ‘KARARINI VERDİ’

ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün'deki saldırıya “daha geniş bir savaşı tetiklemeden nasıl tepki vereceğine karar verdiğini” söyledi. “Ortadoğu’da daha geniş bir savaşa ihtiyacı olmadığını” belirten Biden, “silah sağladığı için” Tahran’ı saldırıdan sorumlu tuttu. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Kirby ise “Washington'ın birden fazla kez karşılık verebileceğini” söyledi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Patrick Ryder da Kataib Hizbullah'ın kararına ilişkin “eylemlerin sözlerden daha önemli olduğu” yanıtını verdi.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği de açıklamasında “İran'ın topraklarını, çıkarlarını veya vatandaşlarını hedef alacak her türlü saldırıya kararlı bir yanıtla karşılık vereceğini” belirtti. Başta Biden olmak üzere ABD'li yetkililer, saldırıdan İran destekli grupları sorumlu tutmuş, “ABD'nin seçeceği bir zaman ve yerde saldırıya karşılık verileceğini” belirtmişti.

KATAİB HİZBULLAH KİMDİR?

ABD öncülüğündeki 2003 Irak işgalinin ardından kurulan Kataib Hizbullah, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının başından bu yana ABD güçlerine 150’den fazla saldırı düzenlediğini iddia eden Irak İslami Direnişi adlı silahlı şemsiye grubun en güçlü silahlı üyesi.