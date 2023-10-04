Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Irak Savunma Bakanı Abbasi Türkiye'ye geliyor

Irak Savunma Bakanı Thabit Mohammed Al Abbasi yarın (5 Ekim Perşembe) günü Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.

Güncel
  • 04.10.2023 16:08
  • Giriş: 04.10.2023 16:08
  • Güncelleme: 04.10.2023 16:12
Kaynak: AA
Irak Savunma Bakanı Abbasi Türkiye'ye geliyor

Irak Savunma Bakanı Thabit Mohammed Al Abbasi, resmi ziyaret kapsamında geleceği Türkiye'de, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüşecek.

Alınan bilgiye göre Abbasi, Bakan Güler'in resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelecek.

Milli Savunma Bakanlığı'nda yarın askeri törenle karşılanacak olan Abbasi, Bakan Güler ile bir araya gelecek.

Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ve savunma sanayinde işbirliği konularının ele alınması bekleniyor.

Irak’taki yangın faciasında yaralanan 20 kişi tedavi için Türkiye’ye sevk edildi
MİT: İstiklal’deki bombalı saldırının planlayıcısı öldürüldü
BirGün'e Abone Ol