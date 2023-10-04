MİT: İstiklal’deki bombalı saldırının planlayıcısı öldürüldü

MİT, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının planlayıcılarından olduğu belirtilen Mazlum Afrin’in Suriye’nin Haseke kentinde öldürüldüğünü açıkladı.

İstanbul İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım 2022 günü düzenlenen bombalı saldırının planlayıcılarından olduğu belirtilen Mazlum Afrin kod adlı Nabo Kele Hayri’nin, Suriye’de Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından “etkisiz hale getirildiği” açıklandı.

MİT tarafından yapılan açıklamada, Mazlum Afrin’in 3 Ekim’de Haseke’de yapılan operasyonda öldürüldüğü ifade edildi. Mazlum Afrin’in YPG’nin istihbarat yapılanmasında “sorumlu düzeyde” olduğu, İstiklal Caddesi’ne bombayı koyan Ahlam Albashir’e “eğitim verdiği” kaydedildi.

Saldırıda rolü bulunan Bilal Hassan'a yardım ettiği ifade edilen Halil Menci'nin de 22 Şubat'ta Suriye’de MİT tarafından öldürüldüğü açıklanmıştı.

NE OLMUŞTU?

İstiklal Caddesi'nde, 13 Kasım 2022'de düzenlenen bombalı saldırıda, 6 kişi hayatını kaybetmiş, 99 kişi yaralanmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü “bombalı saldırının failinin PKK/PYD/YPG tarafından yetiştirildiğini” kaydetmişti. Ancak saldırıyı hiçbir örgüt üstlenmemişti.