Irak'taki Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne SİHA saldırısı

Irak'ta ABD öncülüğündeki işgal güçlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne, silahlı insanız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendi.

Irak'ta ABD öncülüğündeki işgal güçlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne, silahlı insanız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırıların ardından Irak ve Suriye’de ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu üslere saldırılar devam ediyor. Irak'ın batısında yer alan Anbar ilindeki Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne silahlı insanız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendi.

Iraklı güvenlik kaynakları, üssün 2 SİHA ile hedef alındığını belirterek, SİHA’ların hedefine ulaşamadan hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü belirtildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

ABD Savunma Bakanlığı, İsrail-Filistin çatışmalarının başladığı geçtiğimiz sene ekim ayından bu yana Irak ve Suriye'de ABD askerlerinin bulunduğu üslere 140’dan fazla saldırı düzenlendiğini açıkladı. Söz konusu saldırıların çoğu İran yanlısı silahlı gruplarının çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi tarafından düzenlendi.