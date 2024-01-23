İsveç, NATO'ya katılımı konusunda Macaristan'ın müzakere talebini reddetti

İsveç, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın, NATO üyeliği hakkında görüşme talebini reddetti.

İsveç, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın, NATO üyeliği hakkında görüşme talebini reddetti.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, basına yaptığı açıklamada, Macar lider Orban'ın teklifiyle ilgili "Bu noktada müzakere etmek için bir neden görmüyorum. Elbette umduğumuz şey Macaristan'ın, üyeliği mümkün olan en kısa sürede onaylamasıdır." dedi.

Orban'ın, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'a NATO üyeliği konusunda görüşmeye davet için gönderdiği mektupta, İsveç ile Macaristan arasında güçlü bir karşılıklı güven olması gerektiğini vurguladığı öne sürüldü.

İsveç basınına göre, ikili ilişkiler, güvenlik ve savunma işbirliği ile Macaristan'ın bu yılın ikinci yarısında üstleneceği Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığı da dahil olmak üzere çeşitli ortak çıkar konularını görüşmek üzere Kristersson, Orban tarafından Macaristan'a davet edildi.

Billström, söz konusu mektup ile Orban'ın X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım arasındaki ton farkına işaret ederek "Bilmelisiniz ki mektupta yazılan başka, X'te paylaşılan başka bir şeydir. Yapıcı bir görüşmeyi memnuniyetle karşılarız." değerlendirmesinde bulundu.

Orban, X'ten yaptığı paylaşımda, "İsveç'in NATO'ya katılımı hususunda müzakerelerde bulunmak üzere bugün Başbakan Ulf Kristersson’a Macaristan'a ziyaret gerçekleştirmesi için davet mektubu gönderdim." ifadesini kullanmıştı.

İsveç'in NATO'ya üyeliğinin, Macar parlamentosunda 2023’ün sonbaharında görüşülmesi bekleniyordu ancak İsveç'te bazı milletvekillerinin Budapeşte yönetimine ilişkin ifadeleri, taraflar arasında gerginliğe yol açmış, bu nedenle süreç uzamıştı.

İsveç'in NATO'ya üye olabilmesi için Macaristan meclisinden onay alınması gerekiyor.