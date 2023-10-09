Irak'tan 'petrol hattı' açıklaması: Türkiye'den resmi bildirim gelmedi, medyadan duyduk

Enerji Bakanı ve Taabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın petrol boru hattının 1 hafta içinde yeniden açılacağı yönündeki açıklamasını değerlendiren Irak Petrol Bakanlığı yetkilileri konuyla ilgili resmi bildirim almadıklarını, durumdan medya yoluyla haberdar olduklarını söyledi.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın geçtiğimiz hafta Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı'nın yeniden faaliyete geçeceğini açıklamasının ardından Iraklı yetkililer konuya ilişkin resmi bir bildirim almadıklarını söyledi.

Reuters'a konuşan Irak Petrol Bakanlığı yetkilileri konudan medya yolu ile haberdar olduklarını söyledi.

İsminin açıklanmaması şartıyla konuşan Iraklı Petrol Bakanlığı üst düzey yetkilisi, "Petrol bakanlığı olarak boru hattının durumuyla ilgili son gelişmeler hakkında Türk tarafının bizi resmi olarak bilgilendirmesi gerekiyor. Bunu sadece medyadan duyduk" ifadesini kullandı.

BAYRAKTAR NE DEMİŞTİ?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçtiğimiz günlerde Irak-Türkiye Petrol Boru hattına ilişkin yaptığı açıklamasında "Boru Hattı bugün itibarıyla operasyona hazır. Hattı bu hafta içinde faaliyete geçireceğiz. Boru hattı faaliyete geçtikten sonra küresel petrol piyasalarına 500 bin varil petrol tedarik edilebilecek" demişti.

NE OLMUŞTU?

Irak, Türkiye’nin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) çıkardığı petrolü Kerkük-Ceyhan ham petrol boru hattı üzerinden ithal etmesinin iki ülke arasındaki anlaşmayı ihlal ettiğini savunarak 2014 yılında tahkim davası açmıştı.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 25 Mart 2023'te Irak'ın davayı kazandığını kararlaştırmış, Türkiye'nin Irak yönetimine 1,4 milyar dolar ödemesini talep etmişti.

Kararın ardından IKBY’den Türkiye’ye gelen günlük 450 bin varillik petrol ihracatı durdurulmuştu.