Irak ve Suriye tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı

Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TBMM'de AKP-MHP, İYİ PARTİ, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Deva Partisinin evet oylarıyla kabul edilen Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatılması kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Askerin Irak ve Suriye'deki görev süresinin uzatılmasına dair kararda, "Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan gelişmeler ve süregiden çatışma ortamının milli güvenlik açısından taşıdığı risk ve tehditlerin artarak devam ettiği" belirtildi.

Kararda "Uluslararası hukuktan doğan haklarımız doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması milli güvenliğimiz açısından hayati önem arz etmektedir" denildi.

Suriye'nin Türkiye sınırına mücavir alanlarda, PKK/PYD-YPG ve IŞİD başta olmak üzere, mevcudiyetini sürdüren terör örgütlerinin Türkiye'ye, ulusal güvenliğe ve sivillere yönelik eylemlerini sürdürmekte olduğunun aktarıldığı kararda, şu ifadeler yer aldı:

"PKK/PYD-YPG, Suriye'de bölücü faaliyetlerine devam etmektedir. Harekat alanlarımızda tesis edilen sükunet ve istikrarı korumak amacıyla meşru ulusal güvenlik çıkarlarımız doğrultusunda önlemler alınmaktadır. İdlib'te, Astana süreci çerçevesinde istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik faaliyetlerimizi hedef alan risk ve tehditler devam etmektedir.

Bütün bu gelişmeler çerçevesinde, terör ile Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozmaya ve sahada gayrimeşru oldubittiler oluşturmaya yönelik, milli güvenliğimize tehlike oluşturabilecek her türlü risk, tehdit ve eyleme karşı, uluslararası hukuktan doğan haklarımız doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması milli güvenliğimiz açısından hayati önem arz etmektedir."

Meclis'te yapılan oylama Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP), Cumhuriye Halk Partisi (CHP) ve Emek Partisi (EMEP) milletvekilleri “hayır” oyu verdi.