CHP Genel Merkezi'nde 'tezkere' pankartı

Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkerenin Genel Kurul'daki oylaması öncesi CHP Genel Merkezi'ne "Türkiye'de yabancı asker postalı istemiyoruz" yazılı bir afiş asıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bugün oylanacak olan ve Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresinin uzatılmasını içeren tezkere görüşmeleri öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'ne üzerinde "Türkiye'de yabancı asker postalı istemiyoruz" yazılı bir afiş asıldı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha önce yaptığı konuşmalarda, tezkerede "Yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunması" şeklinde bir ifade olduğuna dikkat çekmiş, söz konusu maddenin içeriği hakkında bilgi verilmemesi nedeniyle iktidarı eleştirmişti.

Kılıçdarooğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli'ye de çağrı yaparak tezkereye 'hayır' demesini istemişti.

MHP ve İYİ Parti tezkereye bir kez daha 'evet' diyeceklerini bildirmişti.